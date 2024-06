Vaya: enfoque total en la guerra en casa.

Página principal

autor:



Philip Sattler

Fuente: Ventisca

19 de junio de 2024 a las 11:00 am –



Los desarrolladores de WoW están totalmente centrados en la próxima expansión The War Within. Puede ver esto en el alcance de las revisiones actuales.

Parece que la calma está volviendo lenta pero seguramente a WoW. Después de que los desarrolladores publicaron revisiones para varias versiones de WoW casi todos los días durante las últimas semanas, esta frecuencia ahora está disminuyendo significativamente.

No sólo vemos correcciones con menos frecuencia, sino que también son mucho más pequeñas que hace unas semanas. Todavía se están solucionando errores aquí y allá, pero ya casi no se ven ajustes presupuestarios. Parece que los desarrolladores de WoW están actualmente totalmente centrados en The War Within.

Actualmente, los desarrolladores están reconstruyendo las clases y trabajando en árboles de talentos de héroes. Además, ahora se está preparando la siguiente etapa en los servidores clásicos para la Temporada de Descubrimiento, con todo tipo de modificaciones.

Por lo tanto, las revisiones de la ronda actual son muy manejables. En Uldaman’s Dungeon, las animaciones y las zonas de daño finalmente coinciden, y en MoP Remix ya no tendrás accidentalmente el combo equivocado en tu mano.

asombroso (Comprar ahora ) Correcciones del 19 de junio

Mazmorras y incursiones

Oldaman: la herencia de Tiro emperón Se solucionó un problema por el cual el efecto previo visual de Puring Flames no coincidía con la ubicación de generación del rayo.



Wow Remix: Nieblas de Pandaria

Conjunto: la armadura laminar (blanca) de Trailseeker ahora otorga el conjunto correcto.

Desastre clásico

Más rápido que la velocidad de la luz Y Fuerte defensor de Van Cleef Ahora se otorga correctamente después de completar un logro.

Ahora el equipo de prospección arqueológica debería ser debidamente desmantelado.

¿Estás un poco aburrido en WoW y miras con ambos ojos hacia la próxima expansión? Probablemente ya estés ocupado con la versión beta de The War Within; después de todo, puedes “comprar” el acceso reservando la Epic Edition.