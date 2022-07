Veredicto de Theranos: la corte declara culpable a la expareja de Holmes

Elizabeth Holmes y Ramesh Palwani no solo mantienen una relación privada desde hace mucho tiempo, sino también a nivel profesional como socios en Theranos. La empresa quiere revolucionar los análisis de sangre, pero el modelo de negocio resulta ser un fraude masivo. Al-Balwani ahora está amenazado con una larga sentencia de prisión por este motivo.

En el escándalo que rodea a la empresa estadounidense de análisis de sangre Theranos, el ex socio comercial y ex amigo de la fundadora de la empresa, Elizabeth Holmes, fue declarado culpable de fraude. Un gran jurado en San José, California, encontró a Ramesh “Sunny” Balwani culpable de los 12 cargos. El veredicto se dará a conocer el 15 de noviembre. Al-Balwani se enfrenta a una larga pena de prisión por defraudar a inversores y pacientes.

El hombre de 57 años sigue en libertad con una fianza de 750.000 dólares (unos 734.000 euros) pendiente de sentencia. Un jurado condenó al fundador de la empresa, Holmes, por fraude a principios de enero. Se dice que la mujer de 38 años atrajo a los inversores para que invirtieran en su empresa con afirmaciones deliberadamente falsas sobre la tecnología de Theranos.

La ex estrella de Silicon Valley también se enfrenta a varios años de prisión, y el veredicto en su contra se anunciará en septiembre. Sin embargo, Holmes fue declarado culpable de solo cuatro de los once cargos. En los siete cargos restantes, el jurado fue absuelto o el jurado no logró llegar a un consenso durante sus deliberaciones de siete días.

En el juicio por separado contra Balwani, la oficina del fiscal general en el tribunal federal de San José argumentó que el hombre de 57 años y Holmes, que era unos 20 años menor que él, dirigían Theranos juntos. Así que eran “cómplices en todo, incluido su crimen”. El abogado de Balwani, Stephen Kazaris, dijo que su cliente creía en el potencial de la tecnología de análisis de sangre y nunca había cometido fraude.

Holmes fundó Theranos en 2003 cuando solo tenía 19 años. La compañía ha anunciado una tecnología supuestamente revolucionaria para hacer análisis de sangre que son rápidos, efectivos y particularmente económicos. Theranos convirtió a Holmes en multimillonario, y durante años el carismático joven empresario fue celebrado como un pionero tecnológico. Ganó inversionistas financieramente sólidos y partidarios destacados como el exsecretario de Estado Henry Kissinger y el magnate de los medios Rupert Murdoch.

La investigación del Wall Street Journal, afiliado al imperio mediático de Murdoch, reveló más tarde que sus máquinas de análisis de sangre no funcionaban en absoluto. En el pasado, Holmes y Balwany no solo eran socios comerciales, sino que también estaban en el sector privado. Holmes acusó a Balwani de abusar emocional y sexualmente de ella durante su relación. Al-Balwani negó rotundamente las acusaciones.