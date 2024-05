Versión para PC de Ghost of Tsushima: (solo) se requiere una cuenta de PSN para el modo multijugador

Después de fuertes críticas durante el fin de semana, el plan de Sony de permitir que Helldivers 2 solo se pueda jugar a través de Steam a corto plazo con una cuenta vinculada de PlayStation Network (PSN) ha fracasado por el momento. Con Ghost of Tsushima, el desarrollador Sucker Punch Productions ahora quiere tomar precauciones y explica de antemano el propósito de una cuenta de PSN.

Para juego en grupo, no para juego individual.

Como resultado, los jugadores de PC podrán jugar el modo para un jugador de Ghost of Tsushima en PC sin una cuenta de PSN, pero no el modo multijugador cooperativo de Legends. como eso “Superposición de PlayStation“En este caso, no sorprende que sólo esté disponible a través de una cuenta de PSN.

Gracias por tus comentarios. Para tu información, se requiere una cuenta de PSN para el modo multijugador en línea de Legends y para usar la superposición de PlayStation. No es necesario jugar el juego para un solo jugador. – Producciones Sucker Punch (@SuckerPunchProd) 3 de mayo de 2024

Fantasma de Tsushima Se lanzará como versión del director el 16 de mayo en PC. El juego se lanzó originalmente para PlayStation 4 en julio de 2020 y para PlayStation 5 en agosto de 2021.

El editor ya había proporcionado información sobre los requisitos del sistema para PC y las características técnicas de la versión para PC en abril.

Versión para PC repleta de tecnología

Con una impresionante lista de funciones compatibles, tras el exitoso port de Horizon Forbidden West (prueba), Sony ha demostrado con su antigua exclusiva de PlayStation cuán serio es el compromiso del editor con el juego de plataformas para PC.

El hecho de que Ghost of Tsushima también ofrezca soporte completo para DualSense en PC, incluida la retroalimentación háptica en los botones de disparo en modo cable y soporte de resolución ultra ancha de 21:9 a 32:9 hasta 48:9, es poco probable dado el anterior puertos Lo cual todavía vale la pena señalar. Y después de Helldivers 2 a más tardar, el juego cruzado y el chat de voz entre PlayStation 4, PlayStation 5 y Steam ya no son algo nuevo y emocionante. En Ghost of Tsushima, esto se aplica al modo cooperativo Legends, siempre que tengas una cuenta de PSN.

DLSS, FSR y XeSS en plena expansión

El especialista en transporte Nixxes también implementa conjuntos de funciones de mejora para los tres fabricantes de GPU e incluye no solo DLSS Supersolution con DLAA, FSR Supersolution con Native Mode y XeSS, sino que también se ofrece generación de cuadros DLSS con Nvidia Reflex y FSR Fluid Motion Frames. Digno de destacar.