Vettel está cansado del mediocampo



El alemán no oculta que su futuro en Aston Martin depende de que pueda darle allí un coche competitivo. “Quiero ganar”, confirma el tetracampeón del mundo Hablando con la AFP de nuevo.

“No es ningún secreto que queríamos estar al frente como equipo, pero ahora estamos detrás”, admite, y explica: “Cuando comencé no me importaba. Pero no estoy aquí para terminar fuera del top 10″. . Quiero ganar.”

Está “mimado” en ese sentido porque sabe lo que se siente al ganar carreras y títulos. “Aún no he tomado una decisión sobre mi futuro”, confirma Vettel, cuyo contrato expira a finales de año.

Según estas declaraciones, parece que más años con el centrocampista es algo improbable.