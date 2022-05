Viaje de Argentina a Bolivia: Deshidratación y hambre en la frontera

BOlivia nunca ha estado en lo más alto de mis planes de viaje por el mundo. Pero debido a que los vuelos de Argentina a Perú (que está más en mi planificación de viajes por el mundo) eran difíciles y costosos, decidí tomar un autobús vía Bolivia a Perú. Además, teóricamente es una buena oportunidad para conocer otro país de Sudamérica.

Sin embargo, en la práctica, Bolivia es un choque cultural para mí y cansado en muchos sentidos. Comienza en el cruce de caminos. En La Quiaca se puede cruzar la frontera a pie. No debí intentarlo en una fiesta cristiana: porque a pesar de la gran cantidad de guardias fronterizos argentinos, los bolivianos no quieren trabajar en Semana Santa.

Estoy con 30 a 40 personas que quieren salir del país por más de dos horas bajo el sol abrasador de la tarde a 3400 metros frente al control fronterizo de Bolivia. En ese momento, no me di cuenta de que la espera era parte de la vida cotidiana en Bolivia.

Problemas inesperados en la frontera

En un momento, afortunadamente, aparece un oficial, y se sorprende de la prisa. No particularmente de buen humor, verifica cuidadosamente todos los documentos requeridos: pasaporte, copia del pasaporte, seguro médico de viaje que incluye responsabilidad del gobierno, prueba de PCR corona negativa, vacuna corona completa y formulario de inscripción completo. Pero incluso eso no es suficiente.

Se requieren copias de todos los documentos impresos. Sin embargo, al final, ella sella mis documentos en una esquina retorcida de la boca del proceso simple y me los entrega. Desafortunadamente, se olvidó de decirme que fuera al control fronterizo argentino y sacara el certificado de salida de allí. Cuando trato de cruzar la frontera sin esta basura, los bolivianos me devuelven sin saber lo que realmente me estoy perdiendo. Después de que algunas personas preguntaron, finalmente lo descubrí.

La ruta desde la frontera hasta Dubisa en Bolivia es a través de un terreno montañoso yermo, pero atractivo. Fuente: pa/imageBROKER/Harald von Radebrecht

Aún más complicado es cruzar la frontera para mi amigo Estados Unidos. No encontró la solicitud de visa impresa. Por lo tanto, debe regresar a la ciudad para imprimir y completar una copia de la solicitud correspondiente descargada de Internet. De regreso en la frontera, lo envían a otra oficina, donde teóricamente debe pagar una tarifa de visa de $ 160. A pesar de que varias fuentes en línea escriben abiertamente sobre el dólar estadounidense, los guardias fronterizos bolivianos son reacios a aceptar la moneda estadounidense.

Así que tuve que ir a un banco en Villasone, un pueblo fronterizo boliviano, para sacar dinero en bolivianos para mi amigo. Con el dinero vuelve a la frontera. Allí finalmente puede pagar la tarifa de entrada para ingresar a uno de los países más pobres de América del Sur. Por cierto, la entrada es gratuita para los alemanes.

Permanecer en la frontera dura casi cinco horas. Esta es la situación de la mayoría de los viajeros, no solo de nosotros. Unos argentinos que quieren ir a Bolivia en su auto negocian con las autoridades fronterizas cuando llegamos a la terminal de ómnibus de Villason, completamente molestos, deshidratados y hambrientos. Paradójicamente, en el puente fronterizo vemos a bolivianos yendo a Argentina por la cuenca seca del Río de la Guayaka. Por supuesto, esto ahorra tiempo.

Bolivia es uno de los países más maravillosos del mundo.

Desde Villason, toma el minivan hasta el pueblo de Dubisa, a 90 kilómetros. Conozco minivans como esta del sudeste asiático. Están llenos de gente, equipaje y más equipaje. Después de todo, el viaje solo costó un par de euros, así que pasé dos horas empujando los tallos a través del asiento hasta mis nalgas.

Después de todo: en el primer viaje puedes adivinar que Bolivia es uno de los países más asombrosos del mundo en términos de terreno. El atardecer baña el árido paisaje montañoso en un mar de luz púrpura por un lado y la luna llena brilla increíblemente por el otro.

La ciudad de Dubisa se encuentra en medio de las montañas a una altitud de unos 3000 metros. Crédito: pa/imageBROKER/Karol Kozlowski

Al llegar a Dubiza, mi primera asociación fue: “¡Esto es como Nepal aquí!” Por todas partes está repleto de rickshaws de tres ruedas que, junto con el tráfico de autobuses y camiones, hacen que el viento sea tan malo como en Katmandú. Después de todo, el ruido de la bocina no es fuerte allí.

Hambre Espero encontrar un restaurante abierto por la noche. Sin darme cuenta de que Dubisa tiene el apodo de “Dubisa”, me encontré con una pizzería sorprendentemente buena. Por lo demás, Bolivia no es precisamente conocida por sus especialidades culinarias. En casi todos los rincones hay los llamados “brosters” que sirven pollo frito con patatas fritas o carne empanizada con arroz. Entonces puedo contar mi pizza como afortunada.

Cuando quise ir de excursión al día siguiente, rápidamente me di cuenta de que las condiciones no eran las ideales. A 2800 metros sobre el nivel del mar el sol quema sin piedad y ni siquiera mi protector solar con factor de protección 50 ayuda mucho. El polvo está vidrioso y seco, mis labios se han agrietado durante varios días y a mi nariz no le gusta el aire seco. Además, no puedo dormir bien a estas alturas.

¿Bolivia y yo podemos ser amigos en esta vida? Tengo curiosidad por ver si las cosas irán mejor en mi próxima parada en el lago salado más grande del mundo.

