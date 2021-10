[Video] Honor 50 im Unboxing rápido

Honor celebró su regreso de larga duración en Berlín la semana pasada y otorgó a la audiencia mundial el Honor 50 regalos. Lo especial del teléfono inteligente Android, que básicamente coincide 1: 1 con Huawei Nova 9 Es que los servicios de Google Mobile que desea, incluida Google Play Store, están preinstalados aquí. Una de las razones por las que Honor se vio obligada a abandonar su empresa matriz Huawei. Hemos visto una demostración en el sitio y la decodificamos en el siguiente video antes de entregársela al equipo editorial de pruebas de GO2mobile.

En realidad, “solo” un teléfono inteligente Huawei

El Honor 50 es 1: 1 idéntico al Huawei Nova 9, que recientemente se puso a la venta oficialmente en Alemania. Pero en lugar de usar los servicios de Google, incluido Play Store, con Huawei AppGallery y los servicios correspondientes de Huawei. La compañía, que se separó de Huawei en 2019, se registra aquí. Sin embargo, Honor parece haber llamado la atención de algunos Senador de los Estados Unidos estar emocionado. Porque durante este período de “autosuficiencia”, la empresa trae uno a uno los teléfonos inteligentes de “Huawei”, como Honor Magic3 Series En China el mercado.

Ya tenemos un precio alemán para ese buque insignia. Lo único que aún no sabemos es el inicio de las ventas. Honor 50 no se anunciará hasta el 15 de noviembre. El modelo Lite se ha retrasado hasta diciembre. Nadie en el evento de Berlín estaba preparado para dar una explicación de tales respuestas a estas constelaciones. Uno bien portado. ¿Será el Huawei 50 el primer y último teléfono inteligente con servicios de Google, eventualmente? Sería una lástima. Porque nuestro socio a largo plazo, TradingShenzhen, lo jura Honor Magic 3 Pro Plus*. Sería una lástima que ya no llegara a las estanterías minoristas alemanas. Pero ahora primero desembalemos el teléfono inteligente de gama media Honor 50 en el elegante color “Frost Crystal”.

Caja desbloqueada Honor 50

Mira nuestro video Solo Acerca del desbloqueo del cofre Honor 50. Para obtener más información, seguiremos Contribución de prueba. Como ya ocurre con los formatos de video más antiguos (ver Flash Unboxing), el factor tiempo juega un papel importante. No se necesitan 1:40 minutos para desempacar el teléfono inteligente y mostrarle cómo se ve el dispositivo en detalle y lo que todavía está en el paquete. Como siempre, ¡te deseamos mucha diversión viendo!

*Nota: El artículo contiene enlaces de afiliados para comerciantes. Si compra un dispositivo a través de este enlace, GO2mobile lo respalda. No hay costos adicionales para ti.

última clase: