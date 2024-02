Visita a Odessa: Berbock promete entregar más armas alemanas a Ucrania

BDurante su visita a Ucrania en el segundo aniversario de la invasión rusa, la Ministra Federal de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock (Partido Verde), prometió más ayuda alemana en materia de armas al país. “Les apoyamos todos los días, incluida la entrega de armas”, dijo Birbuk el sábado por la noche en una conferencia de prensa con su colega ucraniano Dmytro Kuleba en la ciudad costera de Odessa. Sin embargo, el ministro admitió que hubo dificultades para comprar las armas necesarias y dijo: “Por supuesto, todo lo que suministramos no es suficiente”. Lo que necesitamos, añadió Baerbock, es “más municiones, más defensa aérea, más artillería”.

Berbuk no abordó explícitamente la solicitud ucraniana de suministrarle misiles de crucero alemanes Taurus. Ella simplemente dijo: “Nos estamos devanando los sesos pensando en cómo conseguir más de esto, incluidos sistemas de armas de largo alcance”. Hasta el momento, el gobierno federal se ha negado a entregar el avión Taurus. Se teme que Ucrania utilice el enorme sistema de armas para atacar objetivos en lo profundo del territorio ruso.

Kuliba agradeció a Alemania y a los patrocinadores occidentales por apoyar las armas, pero al mismo tiempo pidió ampliar las entregas. Dijo: “Quiero decir francamente que la manera de poner fin a la guerra es aumentar la ayuda militar”. Kuleba criticó que si después de la invasión rusa “todas las decisiones de apoyo a Ucrania en materia de suministro de armas se hubieran implementado rápidamente”, Ucrania habría podido recuperar más territorio ocupado.

Kuliba reconoció abiertamente el apoyo brindado por Alemania. Dijo: “Las armas alemanas salvan la vida de los ucranianos”. Alemania y Ucrania se han convertido en “aliados estratégicos” y existe un “apoyo sistemático y continuo” de Alemania. “Este es el fin de la política oriental y el acercamiento con Rusia”, añadió Kuleba. Alemania se ha dado cuenta de que su aliado fiable en el Este no es Rusia, sino Ucrania.

“Retiren sus fuerzas. Pongan fin a esta guerra”.

Berbock había acusado anteriormente al presidente ruso Vladimir Putin de querer invadir y no querer hacer la paz. “Por muy impactante que sea: Putin no quiere negociaciones. No quiere paz, quiere 'conquistas'. Él mismo lo dice”, escribió Baerbock en un artículo invitado para el periódico Bild el sábado.

Burbuk instó a Putin a poner fin a la guerra: “Liberen a los niños ucranianos. Retira tus fuerzas. Poner fin a esta guerra. Entonces mañana habrá paz. “Por fin el mundo entero puede volver a dar un suspiro de alivio”.

El Ministro de Asuntos Exteriores rechazó enérgicamente las críticas sobre los envíos de armas a Ucrania. Cualquiera que afirme que la entrega de armas prolonga la guerra está “jugando a favor de los intereses de Putin”. El Ministro de Asuntos Exteriores subrayó que Ucrania ya negoció con Rusia en Estambul en marzo de 2022 y estaba dispuesta a hacer concesiones. La razón de esto fue que Rusia estaba retirando sus fuerzas. Pero en lugar de dar marcha atrás, Bucha respondió: “Personas a las que dispararon delante de sus casas con las manos vendadas. Mujeres que fueron violadas”.

El Ministro viajó juntos en un avión de la Fuerza Aérea Alemana desde las Naciones Unidas en Nueva York hasta la República de Moldavia y desde allí viajó por tierra en un convoy de vehículos blindados hasta Odessa.

Annalena Baerbock en Nueva York en las Naciones Unidas Fuente: Agencia de Prensa Alemana/Bernd von Gurchenka

Burbock habló de un “momento emotivo” al entrar en el paso fronterizo de Palanka entre Moldavia y Ucrania. Y añadió: “Ahora estamos dando un paso hacia un estado de guerra”. Birbock añadió que la Unión Europea y Ucrania han seguido un “camino europeo común” durante los dos últimos años desde la invasión rusa, con el objetivo de aceptar al país en la Unión Europea.

La visita de Berbock se mantuvo inicialmente en secreto por razones de seguridad. Este es su quinto viaje a Ucrania desde el ataque ruso y el primero a Odessa. Justo el día antes de la visita de Birbuk, Odessa se había convertido una vez más en el objetivo de los ataques rusos con drones y misiles. Según informes policiales, las balas impactaron en edificios civiles, provocando muertos y heridos.

Junto con Ucrania “mientras nos necesiten”

En el Servicio en línea X, anteriormente TwitterBaerbock también anunció el sábado por la mañana que Alemania no permitirá que Putin le robe su patria y su libertad a Ucrania. Alemania apoya a Ucrania “mientras nos necesite”. Para que puedas volver a moldear tu futuro en paz.

El Canciller Olaf Scholz (SPD) reiteró su continuo apoyo a Ucrania en su defensa. “Siempre ha sido necesario”, afirmó en la edición actual de Video Format.Acuerdo de consultor“, que se suponía que se publicaría el sábado por la mañana. Se centraba en aumentar el gasto de defensa alemán para fortalecer el ejército alemán.

Schulz acusó a Rusia no sólo de atacar a Ucrania, sino también de destruir el sistema de paz en Europa. “No cambiar las fronteras por la fuerza; este principio duramente negociado es pisoteado por Moscú todos los días”, afirmó.

Según el manuscrito del discurso, la Canciller también admitió que “el ejército alemán ha sido abandonado durante muchos años”. Y añadió: “Desde principios de siglo, esto se ha detenido”. Alemania y Europa “están haciendo más –y deben hacer más– para que podamos defendernos eficazmente”. Este año, Alemania está invirtiendo el 2% de su producción económica en defensa por primera vez en décadas. “Y seguirá siendo así en los próximos años y décadas”, afirmó la Canciller.

en plataforma X Schulz también explicó que Ucrania sobrevivirá “porque es fuerte y valiente y porque tiene amigos en Europa y en todo el mundo”.