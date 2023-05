Visita Wave-Gotik-Treffen sin entradas

Wave-Gotik-Treffen tendrá lugar en Leipzig del 26 al 29 de mayo de 2023. También hay muchos eventos en toda la ciudad para el 30.º WGT. Los visitantes con solo un boleto no obtienen el valor de su dinero, porque hay mucho que pueden experimentar incluso sin la pulsera. Hemos reunido algunas sugerencias para usted.

Prueba la hora azul



En la víspera de WGT existe la llamada “hora azul”. En un prado del jardín, los partidarios de la escena negra se reúnen para hacer un picnic y bailar el jueves por la noche. Se ruega a todos los que deseen asistir que traigan una manta y velas. Esto crea un círculo de luces en el que las personas bailan juntas al ritmo de música de los géneros medieval, folclore sufí, neoflock y olas. “Blue Hour” no es un evento oficial de WGT y también se puede asistir sin la pulsera.





Audiencia en el cementerio del sur



El sábado WGT, hay un tipo especial de rally de autos, donde los audiófilos y los audífonos convergen para un recorrido combinado por la ciudad. Comienza a las 11 am en Augustusplatz frente a la ópera. Luego, a partir de la una de la tarde, los autos avanzan en convoy hacia el cementerio sur. A partir de las 14:00, puedes unirte a ellos allí, mirar los vehículos y hablar con los propietarios.

Mercados medievales “Heidnisches Dorf” y “Wonnemond”







feliz luna Ubicación: Moritzbastei Hora: todos los días a partir de las 11 am

Picnic victoriano y picnic Steampunk



Además de Pagan Village, un picnic victoriano en Clara Zetkin Park es un clásico popular de WGT. Miles de personas con hermosas túnicas se reúnen aquí cada año. Desde steampunk hasta looks góticos clásicos de los 80 y coloridos vestidos rococó, todo está incluido. No hay código de vestimenta para un picnic aéreo, pero se requiere vestimenta adecuada.

Para los fanáticos del steampunk también hay un “Picnic Steampunk” en el Museo Alemán de Costumbres. Allí no solo puedes sentarte a relajarte en el césped, sino también disfrutar de música en vivo y curiosear en pequeños puestos que venden joyas y ropa, por ejemplo. El museo también ofrece visitas guiadas por el conjunto histórico. Vestuario Steampunk deseable pero no imprescindible.

Descubre la “vida nocturna negra”.



La escena del club de Leipzig también se está preparando para WGT en Pentecostés. Por ejemplo, el Felsenkeller en Lindenau organiza una “fiesta de Depeche Mode y los 80” los viernes. En Ilses Erika en Connewitz, el fundador de WGT, Sandro Steadfast, lo invita a la “Noche de baile de niños de la luna” del sábado con DJ Arne, quien también estuvo en el primer WGT.

Todo funciona bajo el lema “Recordar el primer WGT”. Se toca una mezcla de underground de los 80, new wave, new 80, rock gótico y pop oscuro. Y si quiere volver a la pista de baile el domingo, puede ir a la fiesta Remember the ’80s en Noel Ballroom en los suburbios del sur.