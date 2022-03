Vista de Plutón: las fotos de New Horizons muestran volcanes de hielo

Fotos de New Horizons muestran volcanes de hielo

Ya en 2015, la nave espacial New Horizons capturó imágenes del planeta enano Plutón. Las nuevas investigaciones de los materiales de la imagen muestran que su superficie tiene estructuras sorprendentemente modernas, y aclara la naturaleza previamente misteriosa de las colinas.

En el planeta enano Plutón hay volcanes de hielo de hasta siete kilómetros de altura, que pueden haber estado activos o incluso activos hasta hace muy poco tiempo. Esta es la conclusión de un equipo de investigación internacional que volvió a analizar las imágenes de la nave espacial New Horizons. Según los científicos, Plutón debe haber almacenado calor en su interior durante más tiempo del que se suponía anteriormente o estar generando más calor del esperado. Revista Nature Communications.

La superficie de Plutón y la neblina atmosférica se muestran en tonos de gris, y el posible desempeño de procesos volcánicos pasados ​​en azul. (Foto: NASA/Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins/Instituto de Investigación del Suroeste/Isaac Herrera/Kelsey Singer)

Con un diámetro de 2.377 kilómetros, Plutón es el cuerpo celeste más grande del cinturón de Kuiper fuera del planeta Neptuno. Esta es una región mayormente cubierta de hielo desde que se formó nuestro sistema solar. En julio de 2015, la sonda espacial estadounidense “New Horizons” sobrevoló el planeta enano después de un viaje que duró más de nueve años, y por primera vez entregó imágenes y datos de alta resolución de Plutón y sus lunas a la Tierra.

“Las imágenes y los datos han demostrado que no solo hay regiones antiguas con cráteres en Plutón, sino también regiones más jóvenes que prácticamente no tienen cráteres”, explican Kelsey Singer, del Southwest Research Institute de EE. UU., y sus colegas. Esa fue una gran sorpresa para los investigadores planetarios, porque predijeron una superficie persistentemente antigua que no había cambiado mucho desde que se formó el planeta enano hace 4.500 millones de años. Sin embargo, procesos como la erosión, la evaporación y la deposición parecen conducir a una renovación continua de la superficie en algunas áreas.

Hielo de nitrógeno de un kilómetro de espesor

Particularmente sorprendente es Sputnik Planitia, una llanura de 1.000 kilómetros de ancho que probablemente se creó en los primeros días del planeta enano por el impacto de un gran orbe. Está cubierto con una capa de hielo de nitrógeno de un kilómetro de espesor, que está casi completamente desprovista de cráteres. Las extrañas estructuras en forma de colina en el borde suroeste de esta llanura han sido una fuente de misterio: Singer y sus colegas ahora han vuelto a examinar estas estructuras.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que se trata de cúpulas volcánicas; sin embargo, no es el magma rocoso del interior del planeta enano el que penetra en la superficie, sino una mezcla viscosa de agua y hielo. Los investigadores están familiarizados con estos “volcanes congelados” de las lunas heladas de Júpiter, Saturno y Neptuno. Pero el tamaño y la forma de los volcanes de hielo de Plutón son únicos, según Singer y sus colegas.

¿Cuál es la fuente de calor que impulsa los volcanes?

Las cúpulas volcánicas de Plutón tienen hasta siete kilómetros de altura y entre 10 y 150 kilómetros de diámetro. Las cúpulas se superponen parcialmente entre sí y, por lo tanto, forman estructuras más grandes. Según los cálculos del equipo, un total de más de 10.000 metros cúbicos de magma helado deberían haber salido a la superficie desde el interior del planeta enano. Y que hasta hace muy poco, debido a su ubicación en el borde del Sputnik Planitia, algunos volcanes de hielo debieron tener solo unos cientos de millones de años.

Sin embargo, todo esto plantea la pregunta sobre la fuente de calor que impulsa a los volcanes helados. Singer y sus colegas no tienen respuesta a esta pregunta. “Sin embargo, la presencia de estas grandes estructuras muestra que la estructura interna y la evolución de Plutón le han permitido almacenar calor durante más tiempo”, dicen los científicos, “o generar más calor de lo que pensábamos anteriormente”.