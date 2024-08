Vista previa de Windows Update: cambios de herramientas, aumento de rendimiento para AMD

Microsoft ha publicado una vista previa de las próximas actualizaciones de Windows. La vista previa proporciona algunas mejoras y reelabora las herramientas en la región de la UE. Pero también proporciona un aumento de velocidad silencioso y discreto para los procesadores AMD.

en Anuncio de vista previa de actualización escribe MicrosoftCon la actualización, “Windows Share” ahora funciona con dispositivos Android, lo que significa que se puede intercambiar contenido desde el menú contextual “Compartir” con un teléfono inteligente, por ejemplo. Sin embargo, es necesario instalar la aplicación “Enlace a Windows”. Otra característica es que la salida de voz (Narrador) ahora es más rápida y receptiva, especialmente cuando Microsoft Edge necesita leer documentos largos. El control por voz ahora debería entender el dictado de letras individuales más rápidamente y debería haber más opciones para los comandos. select , delete y move Dentro de los textos.

Correcciones en el Explorador de archivos

Los desarrolladores resaltan esto después de presionar Windows botón y E Los lectores de pantalla afirmaron que una página tenía el foco, pero el foco nunca se estableció. Además, los lectores de pantalla no podían leer las entradas dentro de las rutas de navegación al abrir y explorar cuadros de diálogo abiertos o guardados. Buscar usando un atajo de teclado Strg y F A veces no se inicia; además, es posible que se pierda el foco del teclado después de presionar Shift y Tab Sal de mi vista.

Microsoft también ha revisado las herramientas en la Unión Europea. El panel de herramientas tiene como objetivo mejorar la seguridad y las API para la creación de widgets. Se eliminan herramientas existentes y se cambian otras, lo que puede afectar temporalmente su funcionamiento. Como resultado, las herramientas se movieron al lado derecho de la barra de tareas. Al hacer clic derecho en la barra de tareas, elegir "Configuración de la barra de tareas" y configurar el interruptor junto a la entrada "Herramientas" en la configuración que se abre, los widgets se pueden desactivar si son demasiado intrusivos.





Microsoft ha revisado las herramientas de Windows en la región de la UE. (Imagen: captura de pantalla/DMK)

La actualización corrige otros errores molestos. Es posible que las computadoras portátiles dejen de responder después de salir del modo de hibernación. Esto a veces sucedía después de cerrar y reabrir repetidamente las computadoras portátiles. Después de aplicar algunas políticas de Bluetooth, los dispositivos externos pueden perder la conexión. El sistema también puede congelarse al intentar acceder a enlaces simbólicos.

Aumento del rendimiento para las CPU AMD

Microsoft no mencionó esto explícitamente en el anuncio, pero AMD confirmó a los medios que las actualizaciones de predicción de ramas de la vista previa de Windows 11 24H2 ahora también se han trasladado a Windows 11 23H2 con la vista previa de la actualización. Wccftech Escribe que un representante de AMD les dijo: “Queríamos informarles que las mejoras en la predicción de ramas de Windows 11 24H2 ahora se han trasladado a Windows 11 23H2. Los usuarios deben ir a “Windows Update” – “Opciones avanzadas” – “. Actualizaciones opcionales” Busque la actualización KB5041587. Esperamos la misma mejora de rendimiento hasta el 23H2 con la actualización instalada que llega el 24H2”.

En particular, los procesadores Ryzen 9000 con arquitectura de procesador Zen 5 a menudo no ofrecían el rendimiento esperado. en uno Los ingenieros de AMD escribieron una publicación de blogLa arquitectura Zen 5 verá la mayor aceleración con Windows Update (para Windows 11 24H2), pero Zen 4 y Zen 3 también deberían mostrar un mejor rendimiento.

La Vista previa de actualización de Windows recibió el número de KB KB5041587 y actualiza Windows 11 a los números de compilación 22621.4112 y 22631.4112, respectivamente. Microsoft también aprovecha la oportunidad para señalar que Windows 11 Home y Pro 22H2 llegarán al final de su servicio el 8 de octubre, lo que significa que ya no recibirán actualizaciones. Sin embargo, las ediciones Enterprise y Edu no se ven afectadas por esto.



