Vistazo del día de la guerra: los rusos destruyen el último puente en Sjewerodonetsk – Scholz posiblemente el jueves en Kyiv

En el Donbass, las referencias a las fuerzas ucranianas no son buenas por el momento, y está claro que el ejército ruso es superior. Especialmente cuando se trata de artillería, los defensores están en desventaja. El número de víctimas, tanto civiles como militares, está aumentando según las cifras de Ucrania. Después de muchas dudas, el canciller Schulze ahora puede viajar a Kyiv después de todo. Según un informe, el jueves estará acompañado por el primer ministro italiano Draghi y el presidente francés Macron. Entonces Ucrania seguramente presentará su lista de deseos para la entrega de armas, que fue presentada recientemente por un asesor presidencial. Un vistazo rápido al día 110 de la guerra.

Una clara ventaja rusa en Sevgerodonetsk

Según las autoridades, se encuentra alrededor de la ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania. Los intensos combates continuaron. La zona industrial, donde se refugian unos 500 civiles, también está bajo fuego intenso, explica el gobernador de Lugansk, Serhi Hajjaj. Esta es probablemente la zona donde se ubica la planta química Azote, apta como refugio antiaéreo. El gobernador anunció en Facebook que las fuerzas rusas ya controlan alrededor del 70 por ciento de la ciudad. El enemigo desplegó allí siete batallones y tenía una superioridad de fuego diez veces mayor. “Cada metro de tierra ucraniana está manchado de sangre, no solo nuestra sangre, sino también la sangre de los ocupantes”, dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Salushny, en Facebook. Por la noche, el gobernador Hadji agrega que el tercer y último puente de la ciudad sobre el río Seversky Donets también fue destruido. Esto significa que Sievjerodonetsk no está completamente cerrado. Sin embargo, dijo en Telegram que no se podía evacuar a los civiles ni llevar suministros de ayuda a la ciudad.

Cruces de ríos críticos

Es probable que los cruces de ríos en los próximos meses estén entre los determinantes más importantes de la guerra. El Ministerio de Defensa británico especula en su último informe. La parte central del frente de Donbass se encuentra al oeste del río Seversky Donets. Para que Rusia tenga éxito en la fase actual de la ofensiva de Donbass, Rusia debe “emprender medidas de escolta ambiciosas o participar en cruces de ríos de estilo ofensivo”, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

Evacuación tras ataques aéreos en el norte

La lucha continúa en otras partes del país. Después de los ataques aéreos en la ciudad de Priluki, en el norte de Ucrania, cuatro pueblos de los alrededores fueron evacuados. El gobernador de la región de Chernihiv, Vyacheslav Chaus, escribió en Telegram: “El enemigo disparó tres misiles contra Pryluky”. El jefe de defensa civil del distrito, Sergey Boldyrev, dijo que se ordenó la orden de evacuación debido al riesgo de incendio, según el sitio web de noticias Suspilne. Pryluky se encuentra a 150 kilómetros al este de Kyiv y tiene un aeropuerto militar. En general, las fuerzas ucranianas defenderán ahora un frente de unos 2.450 km contra los atacantes rusos. “Se están llevando a cabo operaciones de combate activo a lo largo de 1105 km de esto”, escribió el comandante en jefe Valery Salushny en Facebook.

Ucrania bombardea la ciudad de Donetsk

Los separatistas prorrusos en Donetsk informaron del mayor bombardeo ucraniano de la ciudad desde el comienzo de la guerra. Cuatro personas murieron y al menos 23 personas resultaron heridas, según informes de los medios locales. Una clínica de maternidad en la antigua capital se incendió, pero nadie resultó herido allí. Los informes no se pueden verificar de forma independiente. Para proteger la ciudad y la República Popular de Donetsk, se necesitan más tropas de las “fuerzas aliadas”, es decir, el ejército ruso, dijo el líder separatista Denis Pushlin, según Dan.

Ucrania reporta 12.000 civiles muertos

Según fuentes ucranianas, los ataques rusos han matado a más de 12.000 civiles desde el comienzo de la guerra. La mayoría de ellos murieron en las explosiones, dijo el jefe de policía ucraniano Ihor Klimenko en una entrevista publicada por la agencia ucraniana Interfax. El 75 por ciento de los muertos son hombres, el 2 por ciento son niños y casi una cuarta parte son mujeres. “Estos son civiles y estas personas no tienen nada que ver con el ejército o las fuerzas del orden”, enfatiza Klimenko. 1200 víctimas aún no han sido identificadas.

Otra fosa común fue descubierta cerca de Bucha

También hubo informes de más víctimas de la guerra cerca de la capital, Kyiv. La policía dijo que los cuerpos de otros siete civiles fueron encontrados cerca del suburbio de Buka. “Fueron torturados por los rusos y luego cobardemente ejecutados con una bala en la cabeza”, dijo el jefe de policía de Kyiv, Andrei Nebitov, en Facebook. Varias víctimas fueron encontradas en un pozo cerca del pueblo de Mirozki, con las manos y las rodillas atadas. Nebito explica que ahora las autoridades trabajan para “identificar a las víctimas”.

Informe sobre la visita de Draghi, Macron y Schultz a Kyiv

El periódico italiano “La Stampa” informó que el primer ministro Mario Draghi con el canciller Olaf Schultz y el presidente francés Emmanuel Macron Viajar a Kyiv el jueves lana. Por otro lado, el portal Nexta, citando al embajador de Francia en Ucrania, informó que los tres jefes de Estado y de Gobierno viajarán el miércoles a Ucrania. No hay confirmación para ninguna de las fechas mencionadas.

Silinsky critica la vacilación de Schulze

ucranio El presidente Selenskyj exige de Scholz Una posición más clara en la guerra de Ucrania. “Necesitamos al canciller Schulz para asegurarse de que Alemania apoye a Ucrania. Él y su gobierno deben tomar una decisión”, dijo en una entrevista con el diario ZDF. “Alemania quedó un poco por detrás de algunos de nuestros países vecinos en términos de entrega de armas. Esto es un hecho”, criticó el jefe de Estado. Estados Unidos, Gran Bretaña, los estados bálticos y otros países del este de la UE fueron los primeros en tomar medidas. Inicialmente, Alemania y Francia solo apoyaron a Ucrania política y retóricamente.

Kyiv renueva la lista de deseos de armas

La lista actual muestra las armas que quiere Ucrania. En él, el asesor del presidente calcula qué equipamiento militar se necesitará a la larga para poner fin a la guerra contra Rusia. Pero el trasfondo de esto es la reunión de ministros de defensa de los aliados occidentales el miércoles. Por lo tanto, para estar a la altura de Rusia en maquinaria pesada, Ucrania necesitará:

1000 obuses

300 lanzacohetes múltiples

500 tanques

2000 vehículos blindados

1000 drones

Erdogan da esperanza a las negociaciones

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anuncia la posibilidad de mantener nuevas conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según el periódico británico The Guardian, esto fue informado por el diario turco Haber Turk. Es probable que hablen con ambos esta semana, según Erdogan. Se trata, entre otras cosas, del retorno de las exportaciones de Ucrania “a otra dimensión”. Las conversaciones entre las partes en conflicto terminaron después de que se encontraran los cuerpos en Bucha y la destrucción total de Mariupol.

Lituania dona drones a Ucrania

Mientras tanto, vienen cuatro drones más de Lituania. El presentador de televisión lituano Andrios Tabinas habla sobre una campaña de crowdfunding que financió cuatro drones de reconocimiento. Estos serán enviados inmediatamente a Ucrania. Tabinas escribe que los drones llevan el nombre de “Magila”, la diosa lituana de la muerte. Dos drones más serán enviados dentro de dos meses.

La Unión Demócrata Cristiana exige el estatus de adhesión de Ucrania a la Unión Europea

Sin embargo, Ucrania no solo solicita envíos de armas, sino que también solicitó formalmente su ingreso en la UE hace unas semanas. La facción de la Unión en el Bundestag ahora exige perspectivas de adhesión inmediata a la UE para Ucrania, pero también para Moldavia y Georgia. Según una de las solicitudes, el gobierno federal debería trabajar para garantizar que estos tres países obtengan el estatus de candidatos para unirse a la Unión Europea en el Consejo Europeo del 23 y 24 de junio.

Un gran cargamento de cereales llega a España

Un barco que transportaba 18.000 toneladas de maíz procedente de Ucrania llegó por la mañana a un puerto del noroeste de España. La asociación alimentaria española Agavak le dijo a CNN que este es el primer envío de grano ucraniano que se ha utilizado en una nueva ruta marítima para eludir el bloqueo ruso de los puertos de Ucrania en el Mar Negro. La oficina de prensa del puerto le dijo a CNN que el buque de carga Alppila que transportaba maíz llegó al Puerto de A Coruña antes del amanecer y está programado para ser descargado el martes.

