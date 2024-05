Volkswagen anuncia un coche eléctrico a un precio de 20 mil euros

Nach langem Ringen hat Volkswagen ein Projekt auf den Weg gebracht, das für die Zukunft des Elektroauto-Sortiments im Konzern entscheidend sein soll. Wie das VW-Management am Dienstagabend nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte, will der Konzern ein Fahrzeug in der Preisklasse um 20.000 Euro entwickeln.