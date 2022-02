Vorsicht bei diesen drei Alnatura-Produkten – Bittermandeln enthalten

Alnatura ruft gleich drei Produkte auf einmal zurück. In ihnen soll ein zu hoher Anteil an Bittermandeln stecken. Welche Artikel und Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen sind, lesen Sie hier.

Der Bio-Markt Alnatura ruft ganze Mandeln, gemahlene Mandeln und einen Nuss-Mix zurück. In den einzelnen Packungen ist der Anteil an Bittermandeln “erhöht”, wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gibt.

Vom Rückruf betroffen sind “Alnatura Mandeln” mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29.11.2022, “Alnatura Mandeln gemahlen” mit dem dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.08.2022 y “Alnatura Nuss-Mix geröstet09.fen.09.we amziung 0222. Das Mindeshaltbarkeitsdatum ist jewels seitlich auf der Verpackung aufgedruckt.

Daran erkennen Sie Bittermandeln

Bittermandeln weisen im Gegensatz zu süßen Mandeln einen unangenehmen, deutlich wahrnehmbar bitteren Geschmack auf. Bittermandeln sind nur in geringen Mengen verträglich. Denn bei ihrem Verzehr wird während der Verdauung Blausäure freigesetzt.

“Diese kann zu KopfschmerzenMagen-Darm-Beschwerden und anderen Vergiftungserscheinungen führen, welche sich zeitnah nach dem Verzehr zeigen würden”, so das Unternehmen.

Auf einen Blick: Diese Produkte ruft Alnatura zurück

Produkte mit beziehungsweise aus Mandeln: Diese Alnatura-Produkte werden derzeit zurückgerufen. (Quelle: Alnatura)

Producto: “Alnatura Mandelín, 200g”

“Alnatura Mandelín, 200g” Mindeshaltbarkeitsdatum: 29.11.2022

Producto: “Alnatura Mandeln gemahlen, 150g”

“Alnatura Mandeln gemahlen, 150g” Mindeshaltbarkeitsdatum: 10.08.2022

10.08.2022 Producto: “Alnatura Nuss-Mix geröstet, 150g”

“Alnatura Nuss-Mix geröstet, 150g” Mindeshaltbarkeitsdaten: 02.09.2022 y 07.09.2022

Die Ware wurde aus dem Verkauf genommen. Wer die Produkte mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten bereits gekauft hat, kann diese zurückbringen. Es gebe dann Ersatz.

Erst kürzlich hatte Alnatura gemahlene Erdmandeln zurückrufen müssen – aber aus einem anderen Grund. In einer Probe waren Salmonellen nachgewiesen worden.