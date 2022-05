Vuelo de prueba exitoso: “Starliner” desde la Estación Espacial Internacional en la Tierra

Se suponía que SpaceX & Co. tendría un competidor desde hace mucho tiempo. Pero el Starliner de Boeing se está retrasando debido a una serie de fallas. Ahora, por primera vez, un vuelo de prueba a la Estación Espacial Internacional y de regreso ha tenido éxito.

La nave espacial Starliner desarrollada por Boeing en nombre de la NASA completó con éxito un vuelo de prueba a la Estación Espacial Internacional (ISS) por primera vez. Después de unos cuatro días en la Estación Espacial Internacional, la nave espacial no tripulada salió de la estación espacial según lo programado el miércoles y aterrizó unas horas más tarde en el estado estadounidense de Nuevo México, anunciaron Boeing y la NASA.

Fue una prueba importante para un “Starliner” en crisis. En el futuro, la nave espacial llevará astronautas a la Estación Espacial Internacional como reemplazo de la cápsula espacial “Crew Dragon” de SpaceX. Sin embargo, debido a una serie de problemas, el proyecto está retrasado. De hecho, se suponía que la nave espacial Starliner llevaría astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional hace mucho tiempo, pero durante la primera prueba en diciembre de 2019, la nave espacial no llegó a la Estación Espacial Internacional, en parte debido al problema de la transmisión espontánea. encendido de los accionamientos.

La cápsula transportó unos 230 kilogramos de bienes como alimentos, ropa y sacos de dormir a la estación espacial. También a bordo había una muñeca llamada Rosie, que estaba equipada con sensores y diseñada para recopilar datos durante el vuelo. En el vuelo de regreso, la cápsula transportaba alrededor de 270 kilogramos de carga, incluidos tanques de aire respirable reutilizables. Cuando volvió a entrar en la atmósfera de la Tierra, la cápsula espacial expulsó su motor, que se suponía que se quemaría en la atmósfera. La propia cápsula tuvo que soportar temperaturas de 1.650 grados centígrados durante el reingreso.

La misión “Starliner” no es del todo fluida

La tarea no estuvo del todo exenta de problemas. Según la NASA, dos de los doce motores que controlaban la trayectoria no funcionaron cuando el avión despegó de la Tierra. Sin embargo, la cápsula se puso en marcha con la ayuda de un motor de repuesto. El día del atraque, el barco perdió el tiempo de contacto programado por más de una hora después de que un anillo responsable del atraque a la estación no se propagara correctamente. En general, los representantes de la NASA y Boeing se mostraron satisfechos con la prueba.

Las pruebas se pospusieron varias veces el año pasado; luego, el Starliner finalmente tuvo que regresar al taller por completo debido a problemas con las válvulas. La NASA describió el exitoso lanzamiento desde el puerto espacial de Cabo Cañaveral como un “hito” la semana pasada. La nave espacial transportaba más de 300 kilogramos de carga, incluidos suministros para la tripulación de la Estación Espacial Internacional. Starliner es una nave espacial semi-reutilizable que consta de una cápsula de tripulación y una unidad de servicio de lanzamiento de cohetes. Una vez aprobado para el transporte humano, puede transportar hasta cuatro miembros de la tripulación a la Estación Espacial Internacional.