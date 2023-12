Werder Bremen: “¡Estaba enojado!” – Disputa por la sustitución de Daksh con Ule Werner | Deportes

¡Marvin Daksh (29) anota y se queja!

Contra el Augsburgo el internacional del Bremen mejoró mucho su forma. Primero, en un saque de esquina, Starck puso en ventaja al Werder (39). Luego se fue con eso El marcador final fue 2-0 (65′). La tarde fue más que un éxito para Daksh, que todavía tenía el cuello levantado.

Cuando el entrenador Ole Werner lo sacó del campo para el Woltemade en el minuto 87, la arteria carótida de Ducksch se volvió tan gruesa como una manguera de jardín. Daksh se quejó al entrenador en voz alta y con muchos gestos por haber sido sustituido en el banquillo y no pudo calmarse. Su mal humor quedó patente nada más abandonar el campo.

Werder Bremen Daksch: ¡Problema de sustitución con Werner!

El mejor delantero del Werder después del partido: “Estos sentimientos son parte de esto. Pero no hay nada malo. Me enojé un poco porque me fui. Después del partido, el problema con el entrenador se me aclaró enseguida. Tal vez deberías hacerlo. Ahórrese eso.”

Ya con la derrota en Stuttgart Daksh está muy decepcionado después de ser reemplazado…

Entrenador Werner: “Está bien. Entonces hay que afrontarlo con prudencia. Y él también lo hizo. Si tienes la oportunidad de traer a alguien nuevo desde atrás, eso es parte del deporte de equipo.

Ducksch tiene ahora seis goles en la liga y ya ha dado cinco asistencias. Balance respetable. Por eso, a pesar de la corta distancia, la selección nacional todavía puede estar contenta con la victoria: “Estoy tranquilo conmigo mismo. Merecíamos ganar. Planeamos mucho después del flojo partido en Stuttgart”.

La cuarta victoria esta temporada es un éxito muy importante en la lucha por el descenso. Pero Ducksch no quiere saber nada al respecto. El héroe del gol del Werder: “Miramos hacia arriba, no hacia abajo. Ya habéis visto de lo que somos capaces”.