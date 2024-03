Werder Bremen: ¿jugador nacional sub-21 en el VfB? Stuttgart lucha por Nick Voltimad | Deportes

Dieser Transfer wäre eine Überraschung!

Der VfB Stuttgart hat die Sommer-Wechsel von Yannik Keitel (23/Freiburg) und Justin Diehl (19/Köln) bereits eingetütet und schnappt sich womöglich bald schon den dritten U21-Nationalspieler.

Laut „Sky“ ist der VfB an Werder-Angreifer Nick Woltemade (22) interessiert. Gespräche sollen bereits stattgefunden haben und fortgeschritten sein. Diese Informationen kann BILD bestätigen. Die Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

VfB Stuttgart kämpft um Werders Woltemade!

Woltemade kann Bremen am Saisonende ablösefrei verlassen. Werder hat dem Offensiv-Mann mittlerweile ein zweites Angebot zur Verlängerung vorgelegt. Eine Antwort steht noch aus.

Werder muss sich starker Konkurrenz erwehren. Neben Champions-League-Kandidat Stuttgart sind noch zwei weitere Bundesligisten am langen Angreifer (1,98 m) dran. Bis Anfang April, heißt es, soll Woltemades Entscheidung stehen. Stuttgart dürfte als Spitzenklub gute Chancen haben.

Am Samstag (15.30 Uhr) geht es für den gebürtigen Bremer in der Bundesliga weiter. Dann noch an der Seite von Marvin Ducksch im Werder-Trikot gegen Wolfsburg.