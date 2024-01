Werder Bremen: ¡Leo Bettencourt ataca a Clemens Fritz! | Deportes

¡No le gusta esa declaración!

El domingo, el Werder tuvo un mal desempeño en el entrenamiento antes de la reanudación de la Bundesliga y perdió 3-1 ante el Braunschweig, segundo clasificado. El entrenador profesional Clemens Fritz explicó después del partido: “¡Si el próximo domingo juegas así en Bochum, encajarás tantos goles como en el primer partido del año pasado en Colonia!”. En ese momento, Werder se sintió avergonzado. hasta los huesos y perdieron 1:7.

El centrocampista Leo Bettencourt (30) no entiende por qué Fritz hace esta comparación con el año pasado. “El juego está un poco fuera de control”, dice. Por eso no entiendo a Clemens por qué mencionó esto. No creo que sea realmente apropiado mencionar este 1:7. No quedan muchos hombres a quienes les haya sucedido esto”.

Y más: cuando se trata de transferencias, el jugador principal también ataca a la dirigencia deportiva en torno a Fritz y su jefe Frank Baumann. Bettencourt: “Me gustaría que tuviéramos muchachos que pudieran ayudarnos de inmediato. Ese no ha sido necesariamente el caso en los últimos años. Tenemos muchachos que todavía necesitan tiempo para conocer la liga, que necesitan conocer la liga”. áreas circundantes y tal vez un nuevo país.

La verdad es que el Werder definitivamente quiere mejorar. Debido a la larga ausencia del central Amos Bieber (operación de tobillo), la atención se centra en la defensa. Pero al entrenador Uli Werner también le gustaría un soplo de aire fresco en el centro del campo.

Incluso lo pidió públicamente recientemente. “Necesitamos una situación competitiva diferente y lo más rápido posible. En general, necesitamos agregar más y definitivamente tenemos que hacer algo más”, dijo Werner.

Bettencourt tampoco ve casi ninguna competencia en este momento: “En mi opinión, realmente no hay competencia. Cuando tienes que jugar 90 minutos en un partido de prueba en el que otros jugadores tienen que demostrar su valía, te das cuenta de que no hay mucha competencia en este momento”. Esto también indica que en Braunschweig los habitantes a veces dejan uno o dos pies de distancia.