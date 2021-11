Whatsapp bang de noviembre: Messenger está completamente cerrado en muchos dispositivos

dejonas rab Cerrar

Cambie a un dispositivo compatible. Varios usuarios de WhatsApp recibieron este mensaje el 1 de noviembre. Puede averiguar si se ve afectado por el cierre aquí.

Mountain View: el último fin de semana de octubre, el reloj no solo cambia al horario de invierno: un día después Cambio de horario el 31 de octubre Hay un cambio importante en el servicio Messenger. El whatsapp En efecto, lo que resultará en la aparición de caras alargadas el lunes por la mañana (1 de noviembre). Con el cambio de mes, el afiliado de Facebook dejará de admitir algunos sistemas operativos. WhatsApp ya no funcionará en muchos teléfonos inteligentes.

“A partir del 1 de noviembre de 2021, WhatsApp ya no admitirá teléfonos Android con Android 4.0.4 o anterior”, escribió Messenger en su sitio web. Solo se admite Android 4.1 o posterior. WhatsApp apaga las luces de los teléfonos inteligentes con versiones anteriores.

WhatsApp finalizará el soporte para algunos sistemas operativos Android el 1 de noviembre



Facebook evita que los dispositivos antiguos lleguen al líder del mercado entre los servicios de mensajería porque los sistemas operativos antiguos son ruidosos inside-digital.de Tendrá una probabilidad muy alta de ser atacado. Se dice que con el cierre, Facebook quiere garantizar la seguridad de la aplicación y la privacidad de los usuarios.

Pero, ¿qué significa eso en concreto? de acuerdo a chip Los usuarios de WhatsApp ya no pueden crear una nueva cuenta utilizando los sistemas operativos mencionados; Ya no será posible volver a verificar la cuenta de WhatsApp existente. El portal tecnológico escribió: “WhatsApp en sí puede recibir mensajes y, en el peor de los casos, no se mostrarán en el dispositivo”. WhatsApp en sí no escribe nada sobre las consecuencias para los afectados en su breve artículo en el sitio web de Support-Aus.

WhatsApp ya no funciona en Android 4.0.4: las personas afectadas pueden hacerlo



Por lo tanto, los usuarios afectados deben verificar si un sistema operativo más reciente que WhatsApp aún admite está disponible para su teléfono inteligente, o buscar rápidamente un nuevo teléfono móvil. “Cambie a un dispositivo compatible o guarde su historial de chat antes de esta fecha”, advierte WhatsApp en su sitio web, pero no proporciona ningún detalle sobre el final de Android 4.0.4.

La forma más fácil de averiguar qué sistema operativo se está ejecutando actualmente en su teléfono móvil es ir a la configuración del dispositivo, generalmente en el submenú “Sistema” o “Acerca del teléfono”. Aquí también debería poder verificar si el teléfono inteligente es compatible con las versiones más recientes de Android. La buena noticia: en voz alta chip Solo el 0,04 por ciento de todos los dispositivos Android utilizan actualmente la versión 4.0.

WhatsApp: los usuarios de Android están atentos, no hay cambios en el iPhone



con iPhone de Una manzana Por cierto, todo sigue igual a principios de mes: el soporte de WhatsApp finalizó en mayo tras una actualización para todos los sistemas operativos de Apple anteriores a iOS 10. Sigue siendo así (por el momento).

