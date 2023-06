Wheel of Destiny: ¿superior o flop?

Por quinta y última vez, Harrison Ford interpreta a Indiana Jones, interpretando al arqueólogo más famoso de la historia del cine. ¡Ford ahora tiene más de 80 años! ¿Pueden las cosas ir bien? ¡La crítica de cine de SWR3, Anna Wollner, echa un vistazo!

Ahora todos suspiren con la legendaria melodía del título. El Dr. Indiana Jones regresa a Indiana Jones y la Rueda del Destino. Harrison Ford sigue siendo una estrella. Sin embargo, con el actor principal de más de 80 años, uno podría preguntarse si esto todavía funciona. Al fin y al cabo, Indiana Jones siempre ha sido cine de acción. En otras palabras: ¿Indy de Harrison Ford todavía lo posee?

De hecho, la Dra. Henry Jones Jr. se retira después de todo. Y al principio de Indiana Jones y la Rueda del Destino, también hace…









Harrison Ford vuelve a protagonizar Indiana Jones y la rueda del destino

Y sí, lo ha hecho, ¡sin andador! Sin embargo, la película también juega un poco con la edad. Al principio, hay un flashback de 1945 y estamos en un tren lleno de hallazgos arqueológicos robados por los nazis. Para estas escenas, Indy fue remasterizado digitalmente. Luego, un salto a 1969. El profesor Henry Jones ha sido enviado a la jubilación y su interés amoroso, Helena, le ofrece una aventura en bandeja de plata: ella quiere encontrar las partes faltantes de la “Rueda del Destino”. Sin embargo, Indy casualmente le dice: “ estoy jubilado ahora Solo para preguntar por qué quería encontrar esa cosa que volvía loco a su padre.

Pero, por supuesto, ambos buscan la rueda del destino un poco más tarde. Y el camino está lleno de aventuras típicas de Indiana: una persecución en tuk-tuk por Marrakech, por ejemplo, o una exploración de tumbas que incluye un ataque de insectos.

¿Es Indiana Jones 5 mejor que Indiana Jones 4?

La segunda gran pregunta: ¿la secuela llevará la serie de películas a un final que valga la pena? La cuarta entrega, “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal”, no logró impresionar realmente al público ni a la crítica. Y solo tiene una calificación promedio de 6.2 en IMDB.

Pero con la nueva película, la serie ha llegado a una conclusión indulgente, simplemente porque es mejor que la cuarta entrega de hace 15 años. Harrison Ford a los 80 años está lleno de autoironía. Hay gran acción, historia y acción que rinden homenaje a los clásicos de los años 80. Pero también hay un repaso con Phoebe Waller-Bridge como una patada lateral femenina.

Conclusión: Indiana Jones and the Wheel of Destiny no es genial, pero es una desviación seria de la serie.