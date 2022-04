Windows 11: las aplicaciones integradas usan más memoria de la especificada

sistema operativo microsoft ventanas 11 Viene con un conjunto completo de aplicaciones estándar. La configuración muestra la cantidad de memoria que utilizan los programas. Sin embargo, el script de PowerShell revela que la mayoría de las herramientas son mucho más grandes de lo que se anuncia.





Si bien muchas de las aplicaciones incluidas en Windows 11 son utilizadas con frecuencia por la mayoría de los usuarios, otras rara vez se utilizan. La mayoría de los programas preinstalados se pueden desinstalar mediante los comandos o la configuración de PowerShell. El submenú “Aplicaciones y características” muestra la cantidad de espacio de almacenamiento utilizado por los programas almacenados en su computadora. Es probable que muchos usuarios se dirijan a los datos y simplemente eliminen aplicaciones innecesarias que requieren mucha memoria de la computadora.



Si bien las aplicaciones en la configuración parecen bastante pequeñas…

… los gadgets en realidad ocupan mucho más espacio de almacenamiento

El script de PowerShell imprime el tamaño total

Sin embargo, la información no parece ser correcta. El tamaño de la aplicación de la calculadora no debe superar los 24 KB. Si bien se afirma que la cámara ocupa 16K, se necesita Cortana Según la configuración, 81 KB de espacio de almacenamiento. Dado que los datos no son concluyentes a primera vista, Michael Niehaus (a través de modelo de oficina Y gax) maneja el tema y crea un script de PowerShell que genera el tamaño completo de la aplicación.

El texto indica que la aplicación de calculadora usa alrededor de 18 megabytes (MB) de memoria. Las aplicaciones integradas más grandes incluyen Your Phone de 625 MB y las herramientas de comunicación de 217 MB. El software estándar requiere un espacio de almacenamiento total de aproximadamente 1,6 GB. Empaquetadas en “install.wim”, las aplicaciones ocupan alrededor de 800 megabytes. Es posible que vea un tamaño más pequeño en Aplicaciones y características porque los programas integrados se almacenan en diferentes carpetas. El menú de configuración parece considerar solo una carpeta de instalación.

