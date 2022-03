Windows 11 trae características que Windows 10 nunca se atrevió

Insider build 22572 incluye un diseño de pestañas para el Explorador de archivos. Ahora Rafael Rivera ha descubierto este hecho y alimenta la esperanza de muchos fanáticos de Windows en todo el mundo, porque desde Windows 10 y la desprogramación del diseño de la ventana, muchos usuarios han tenido el deseo de poder empaquetar diferentes programas. Sin embargo, hasta ahora, la solicitud de Microsoft ha sido ignorada en gran medida, ya que incluso un intento bajo el nombre de “Colecciones” finalmente no se materializó. Por otro lado, el interior del nuevo 22572 da esperanza, pero ¿qué tan justificado está?

El diseño de pestañas debe activarse a través de ViveTool

Es un caché oculto en la última versión de Insider, lo que no es necesariamente una buena señal, entonces, ¿por qué Microsoft debería molestarse en mantener en secreto una gran solicitud de la comunidad? Con el aumento de la cantidad de noticias negativas sobre Windows 11 en las últimas semanas, esta noticia definitivamente será una ventaja para la imagen de marca. Sin embargo, la nueva funcionalidad solo se puede activar a través de ViveTool y esto no es oficial. En la mayoría de los casos, estas ideas ocultas finalmente no se implementan, por lo que es probable que pronto se elimine el gran deseo de muchos usuarios de Windows. Tendremos que esperar y ver cómo decide Microsoft sobre esto.

Pero, ¿qué piensa usted? ¿Eres de esos usuarios que quiere un resumen de los diferentes programas en la vista de pestañas del navegador?

Al otro lado de