Wolff cree que el problema de la marsopa de Mercedes se ha resuelto

14:06

Szafnauer: Andretti será un activo

Todavía no hay noticias de la posible entrada de Andretti en la Fórmula 1. El jefe del equipo alpino, Otmar Szafnauer, no se sorprendió al recibir los planes estadounidenses con tibieza: “No me sorprende. Siempre hay ventajas y desventajas para el equipo 11”, dijo.

Las desventajas de los equipos son obvias: se trata de dinero que no mucha gente quiere compartir. Sin embargo, Alpine es partidario de Andretti, también porque se les considera un socio de motor de elección.

Así que Szafnauer le daría la bienvenida al equipo: “Andretti es un gran nombre en el automovilismo, especialmente en los Estados Unidos”, dijo. “Y estamos haciendo más carreras en los Estados Unidos ahora y creo que tal vez un equipo como Andretti pueda aumentar todos los ingresos para que todos podamos beneficiarnos”.