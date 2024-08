WoW marca el comienzo de una nueva era, New World pasa a formar parte de una serie de antología y el MMORPG finaliza en Steam después de solo 3 meses

Es hora nuevamente de nuestro formato MeinMMO “MMORPG News in 2 Minutes”. Resumimos las noticias más importantes sobre el mejor tipo del mundo. Excitarse El lanzamiento de la nueva expansión de WoW The War Within, nuevas actualizaciones de contenido y mucho drama.

Lo más destacado de la semana:

¿Qué más pasó? Durante la Gamescom 2024, MeinMMO tuvo la oportunidad de charlar con los desarrolladores de Blizzard sobre World of Warcraft. Resulta que la cámara para selfies, precisamente, arruinó el PvP en WoW. Los desarrolladores también respondieron a la pregunta de si los talentos de los héroes durarían para siempre con un “Sí, pero…”

La cinemática de WoW – The War Within te da ganas de ver la nueva expansión (y la serie animada de Warcraft):

Alleria: Light and Shadow: una fantástica versión cinematográfica de The War Within Más vídeos



Operación automática





Emocionante actualización para SWTOR

Esto sucedió con los grandes MMORPG:

Esto sucedió con los pequeños juegos MMORPG:

Hay nuevos detalles sobre la próxima temporada de Tarisland. Sin embargo, el largo descanso hasta el inicio de la siguiente fase de contenidos pone de mal humor a la comunidad.

El venerable MMORPG Star Wars Galaxies todavía tiene tantos fanáticos hoy en día que incluso un popular servidor privado tuvo problemas el fin de semana pasado debido a la gran cantidad de jugadores.

Los nuevos servidores legendarios de Lord of the Rings Online están recibiendo muchos elogios, pero hay un problema: si quieres experimentar el mejor rendimiento de juego posible en Europa, tendrás que activar el estado VIP pago a pesar del modelo Free2Play.

La nueva actualización 7.5.1 de Star Wars: The Old Republic se lanza el 20 de agosto de 2024. La temporada 7 galáctica te permite cazar 20 jefes diferentes. También puedes esperar las misiones “Una noche para dos” de Vette y Aric Jorgan. Puede encontrar una descripción general del parche oficial en swtor.com.

El MMORPG ruso Royal Quest, que en realidad se lanzó hace diez años, apunta a un lanzamiento global el 1 de octubre de 2024. vapor En funcionamiento: con nuevos servidores y localización en inglés.

arriba también vapor El MMORPG sandbox Deepest World se lanzará el 2 de septiembre de 2024 y te permitirá escribir la IA de tu personaje usando JavaScript. Sin habilidades de programación no podrás lograr mucho aquí.

El 21 de agosto de 2024, se lanzó Divina, un nuevo PvP antiguo de mundo abierto para Tibia. Puedes encontrar detalles en pierna.com.

Free2Play MMORPG Dragona: Fireborne comenzó en mayo de 2024 y ya está terminado. El 18 de agosto de 2024 hubo una cruz. vapor Anuncio de cierre del servidor. Motivo: bajo número de jugadores y otros problemas.

Esto es lo que pasó con los MMORPG en desarrollo:

Hemos resumido para ti las cosas más importantes que han sucedido recientemente en el mundo de los juegos MMORPG.

¿Qué te entusiasma esta semana? ¿Por qué estabas enojado? Escríbanoslo en los comentarios. Si está buscando un juego divertido pero informativo y multifacético sobre el tema de los juegos de rol en línea, no dude en echar un vistazo aquí: Informes, columnas, conversaciones y la lista principal de los mejores MMORPG de todos los tiempos: eso fue Semana temática de MeinMMO