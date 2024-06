Yellowstone: se ha fijado la fecha de inicio de la temporada 5B

Adictos a las series Noticias serie

de: Bjarne Bock

el presiona divide

Kelly Reilly y Cole Hauser en “Yellowstone” © Paramount Network

Paramount Network finalmente ha anunciado la fecha de inicio oficial de la segunda mitad de la quinta y última temporada de “Yellowstone”. Mientras tanto, Kevin Costner revela que ya no se le verá en Occidente.

ADVERTENCIA DE SPOILER: ¡Esta publicación puede contener pistas sobre la continuación de la trama!

El domingo 10 de noviembre de 2024, Paramount Network comenzará a transmitir los episodios finales de la quinta y última temporada de Yellowstone. La nueva aventura de Dutton se está filmando actualmente en Montana. La exitosa serie occidental ha estado en pausa desde el 1 de enero de 2023.

Mientras tanto, el actor principal se fue porque Kevin Costner quería aprovechar el tiempo fuera de “Yellowstone” para emprender su propio proyecto, la serie de películas “Horizon”, para consternación del showrunner Taylor Sheridan. Costner ahora ha revelado que ya no aparecerá en los episodios finales.

Descubra Paramount+ ahora (enlace de afiliado)

Kevin Costner no volverá en absoluto

Vía Instagram Costner emitió la siguiente declaración: “Quiero hacerles saber que después de este año y medio de trabajar en ‘Horizon’ y todo lo que implica, y después de pensar en ‘Yellowstone’, esta es una serie querida que me encanta. amar y adorar.” Lo cual sé que les encanta, me acabo de dar cuenta de que no podré continuar en la temporada 5B ni en el futuro.

La serie, que ya generó dos precuelas de “Yellowstone” con “1883” y “1923” y está planeando más spin-offs con “6666” y “1944”, probablemente será dirigida en el futuro por la estrella Matthew McConaughey, quien es establecido en serie. La serie posterior pasó a llamarse “2024”.

¿Cómo acabó la mitad de final de la temporada 5 de ‘Yellowstone’?

John (Costner) y Beth (Kelly Reilly) idean un plan para deshacerse de Dutton Jimmy (Wes Bentley), mientras trabajan en un contraplan con su novia Sarah (Don Olivieri). ¿Beth tendrá que seguir adelante sin su padre? Puede leer reseñas detalladas de “Yellowstone” en cualquier momento en nuestra página de reseñas de “Yellowstone”.

En Alemania, AXN Black (anteriormente SONY AXN) adquirió recientemente los derechos para estrenar “Yellowstone”, mientras que a Paramount+ también se le permitió transmitir episodios en una fecha posterior. El exitoso formato también cuenta con streaming en Netflix o Amazon Prime Video.