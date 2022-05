Zara y Uniqlo ya están ahí: la asociación anticipa el fin de las devoluciones gratuitas

Alemania es el campeón europeo en generación de ingresos: la tasa de rendimiento es de hasta el 75 por ciento. Esto podría cambiar pronto. Porque las primeras empresas ofrecen la tasa de devolución. Pero no todos los minoristas en línea quieren seguir este camino.

La asociación alemana de comercio electrónico y pedidos por correo (BEVH) ha anunciado una transformación en el comercio minorista de moda en línea. En general, los años de auge de Corona han terminado. “Con la moda, existe la dificultad adicional de esperar el fin de las devoluciones gratuitas, que ha sido una práctica común hasta ahora y que los clientes también esperan”, dijo un portavoz de Süddeutsche Zeitung. Citó el aumento de los costos como una razón: “Los precios más altos de transporte y empaque significan que los minoristas pasan en gran medida estos costos a los clientes”.

El año pasado, Uniqlo, el minorista de ropa más grande de Japón, cobró una tarifa de devolución de 2,95 € por paquete. Hace unos días, Zara, la cadena de moda más popular del grupo español Inditex, hizo lo mismo con una tarifa de devolución de 1,95 euros por devolución.

Marco Atzberger, un experto en devoluciones del Instituto de Investigación Comercial de EHI Colonia, aboga por las devoluciones basadas en tarifas: “Este es el camino correcto a seguir”, dijo a SZ. Bjorn Asdecker, presidente del Grupo de Investigación de Gestión de Devoluciones de la Universidad de Bamberg, también agradece las tarifas. “Tal vez hay un comienzo ahora”, dijo. “Afortunadamente, en mi opinión, ya hay movimiento en el mercado”.

Alemania es campeona de Europa a cambio. Según EHI, la tasa de devolución es de hasta el 75 por ciento, y la moda devuelve al menos uno de cada dos paquetes en promedio.

Según BEVH, seguirán otras empresas. “Si los costos de envío de devolución siguen siendo altos, Zara y Oneklo serán los primeros y no los últimos en trasladar el costo a sus clientes”, dijo el portavoz. A pedido, Amazon, Zalando y Otto anunciaron que no tienen la intención de cobrar tarifas por las devoluciones. Un portavoz de Otto Group dijo: “Ciertamente, no pediremos a nuestros clientes que paguen más por las regalías pagadas en un momento en el que tienen una carga adicional por la alta capacidad y varios productos básicos”.