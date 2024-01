ZDF prueba salchichas de carne: un producto económico que convence a los expertos

tz consumidor

de: Anna Lena Kegerl

el presiona divide

¿Es realmente mejor un producto de marca caro que una alternativa barata y con descuento? Las pruebas revelan que las diferencias a menudo no son significativas en absoluto.

MÚNICH – Aunque la tendencia se inclina cada vez más hacia una dieta vegetariana, la carne y las salchichas siguen estando en el menú de muchos alemanes. Esto incluye a menudo las salchichas de carne. Están disponibles en una amplia gama de diseños y formas, pero también son caros y baratos, aunque sólo conviene comer una pequeña cantidad al día. ¿Pero qué es mejor? ¿Las salchichas de marca más caras o la alternativa más barata?

Prueba de salchichas de carne: se compararon estos productos

esto es una prueba ZDF Wesso Compararon seis salchichas de carne entre sí. Los precios de los productos oscilaban entre 58 céntimos por cien gramos y 1,60 euros por cien gramos. Para ser claros: una de las salchichas baratas con descuento convenció especialmente a los expertos. Estos productos han sido probados:

“Natura”: 1,60 euros/100 gramos

“Wilhelm Brandenburg”: 1,50 euros/100 gramos

“Herta”: 0,80 euros/100 gramos

Penny “Mühlenhof”: 0,75 euros/100 gramos

Lidl “Dolano”: 0,61 euros/100 gramos

“Salchicha de cerdo” Aldi: 0,58 €/100g

La salchicha reducida en carne convence a los expertos: “Me impresionó desde el principio”.

En una prueba realizada por expertos junto con el profesor de los sentidos Manfred Winkler se comprobó el olor y el sabor de la salchicha. Un producto en particular impresionó al experto: “Lo que realmente me impresionó de la muestra 6 fue el mordisco, que me impresionó desde el principio”, explica Winkler. La salchicha Dolano se esconde detrás de la sexta muestra Lidlel experto sitúa en lo más alto uno de los productos más baratos.

Pero al profesor de los sentidos no le convence una de las costosas salchichas de marca. Porque en último lugar ve las salchichas de carne de Wilhelm Brandenburg. “Pero también hay que decir que las diferencias en calidad son relativamente pequeñas”, afirma Winkler.

Las salchichas de carne son muy populares, pero ¿qué productos son mejores, más caros o más baratos? (Avatar) © Imago/Agencia Herrmann Fotografía

Quizás esta sea también una de las razones por las que los transeúntes en la calle toman decisiones completamente diferentes. Porque eligieron en primer lugar las salchichas de carne de Wilhelm Brandenburg. Entonces sigue Un centavo Y “Herta”. Lidl y “Natura” comparten el cuarto y quinto puesto. El último lugar es para la salchicha más barata aldi.

La calidad de todos los embutidos cárnicos convence: “Altos requisitos de calidad”

Pero no sólo se probaron el sabor y el olfato de las salchichas. Todos los productos fueron satisfactorios en calidad y inspección de bacterias. “La calidad de la carne de las seis salchichas de carne era muy buena y todos los productos cumplían con los altos requisitos de calidad”, explica Claudia Bosberg, técnica alimentaria del programa. Además, no se detectaron residuos bacterianos en ninguno de los productos. Sin embargo, esto puede suceder una y otra vez, como resulta Los hot dogs fueron retirados del mercado recientemente debido a salmonella. Como se mencionó, el tipo de carne de cada tipo de embutido también se compone únicamente de carne de cerdo.

Se hace una comparación final con los tipos de reproducción. El sistema de cuatro etapas de 1: fijo a 4: premium es actualmente voluntario, pero puede proporcionar una guía aproximada y se puede encontrar en muchos productos en el supermercado. Mucha gente presta atención a estas formas de actitudes. Aldi también está intentando hacer más para promover la protección de los animales. Aquí vamos ahora Están prohibidas las variedades de leche del primer y segundo método de cultivo.. Cada uno de los tres productos con descuento económico está impreso con Breeding Form 2. “Natura” cumple con los requisitos de la normativa de la UE y, por lo tanto, es comparable al Nivel IV. Preguntó weso En “Guillermo de Brandeburgo” se muestra que la carne consta de la primera y la segunda etapa. El comunicado decía: “En este contexto, no existe un premio unificado correspondiente”. “Herta” no responde a la solicitud de WISO, por lo que el tipo de cría aún no está claro.

Siempre se realizan pruebas de productos y son una buena forma de comprobar la calidad y el sabor de los alimentos. por ejemplo, Probado el té de melocotón: este puede ser un producto caro Él convence. Completamente diferente al probar agua mineral. El ganador aquí fue un producto barato.