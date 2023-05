¿Zelensky quería lanzar ataques en tierras rusas?

Los documentos filtrados de la comunidad de inteligencia de EE. UU. parecen mostrar que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha estado coqueteando a puerta cerrada con ataques en suelo ruso. Esto surge de documentos clasificados de inteligencia de EE. UU. que detallan sus comunicaciones internas con altos funcionarios, líderes militares y Citado por The Washington Post.

Los documentos son parte de una mayor filtración de secretos estadounidenses que circulan en la plataforma de noticias Discord. Desde entonces, los medios han informado sobre material sensible sin publicar los documentos mismos.

El Pentágono no confirmó ni negó la autenticidad del material.

antes de viajar juntos a Aquisgrán Selenskyj está trabajando en la “Alianza de aviones de combate” – Schultz reacciona con cautela

Las filtraciones revelan cómo Zelensky parece haber frenado las ambiciones excesivas de su personal en varios casos. Sin embargo, en una reunión a fines de enero, fue el propio Zelensky quien sugirió “llevar a cabo ataques en Rusia” y trasladar fuerzas terrestres ucranianas a territorio ruso para “ocupar ciudades fronterizas rusas no identificadas” y fortalecer la posición negociadora de Ucrania, como se afirma en un documento marcado The Washington Post citado como “ultrasecreto”

Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y el canciller federal Olaf Scholz hablan en una conferencia de prensa después de sus conversaciones en la Cancillería Federal. © dpa / Kay Nietfeld

En otra reunión a fines de febrero con el máximo comandante militar de Ucrania, el general Valery Zaluzhny, Zelensky expresó su “preocupación” de que “Ucrania no tiene misiles de largo alcance u otros medios que puedan llegar a los sitios rusos en Rusia”.

Según otro documento clasificado, Selinsky luego sugirió atacar sitios de despliegue no identificados en Rostov, una región en el oeste de Rusia, con drones.

“No tenemos el tiempo, la energía o las armas para eso”.

Refiriéndose a los informes del Washington Post, Zelenskys respondió muy evasivamente durante su visita a Berlín. Cuando se le preguntó si consideraba atacar tierras rusas para ponerse en una mejor posición de negociación, dijo: “Dondequiera que vaya, estoy invitado, no invado”. En respuesta a una pregunta de un periodista sobre si eso incluye ataques contra Crimea, dijo en la conferencia de prensa conjunta con el canciller Olaf Scholz (Partido Socialdemócrata): “No estamos atacando tierras rusas, estamos liberando nuestras tierras, a las que tenemos derecho de acuerdo con nuestra constitución dentro del marco de nuestras fronteras legítimas. No tenemos el tiempo, la energía o las armas para atacar el territorio ruso”.

En una reunión a mediados de febrero con la viceprimera ministra Yulia Sveridenko, se dice que Zelensky propuso volar el “oleoducto Druzhba”, que se construyó en la época soviética. Gracias al oleoducto, Rusia suministra petróleo a Hungría, miembro de la Unión Europea y de la OTAN. “Zelensky enfatizó que Ucrania simplemente debería volar el oleoducto, destruyendo así la industria del primer ministro húngaro, Viktor Orban, que depende en gran medida del petróleo ruso”, se lee en el documento.

Documentos filtrados más de 100 documentos nuevos, Los detalles de los secretos de seguridad nacional de EE. UU. con respecto a la situación en Ucrania, Medio Oriente, China y otras partes del mundo han surgido en las redes sociales, según un informe de los medios estadounidenses que alerta al Pentágono. Según The New York Times, la escala de la filtración y la sensibilidad de los documentos podrían causar daños graves, según funcionarios estadounidenses. Un alto funcionario de inteligencia vio la filtración en él. Pesadilla de los cinco ojos A los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Si Rusia descubre cómo obtuvo su información y qué imágenes satelitales usaron, eso podría tener un impacto directo en el campo de batalla. READ Sobre "Heroísmo y coraje": Putin honra a un general tras la masacre en Bucha El FBI ahora ha identificado a un empleado militar de 21 años como el filtrador de datos. Además, la filtración podría debilitar las relaciones diplomáticas estadounidenses. Un alto funcionario de inteligencia occidental le dijo a The New York Times que el incidente arroja dudas sobre la confianza en Estados Unidos y podría debilitar los intercambios entre las agencias de inteligencia occidentales en general. Más sobre esto aquí. (dpa)

Las declaraciones sobre Hungría y el oleoducto en los periódicos han sido calificadas por el personal del Servicio Secreto como exageradas y no deben tomarse en serio, lo que se remonta a la influencia y la ira por el comportamiento parcialmente pro-Kremlin de Orbán. Tal clasificación no se encuentra en otros datos, informa The Washington Post.

A pesar de que Washington proporcionó miles de millones de dólares en armas a Zelensky, el presidente estadounidense Biden ha rechazado sistemáticamente el pedido del presidente ucraniano de misiles ATACMS de largo alcance capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 300 kilómetros. Desde que comenzó la guerra, Biden ha declarado que Estados Unidos “no alienta ni permite que Ucrania ataque fuera de sus fronteras”.

Desde el año pasado, Zelensky ha prometido repetidamente que Ucrania nunca usará armas estadounidenses para atacar a Rusia, una promesa que la Casa Blanca dice que ha cumplido.

Cuando se le preguntó sobre los informes, Olaf Scholz dijo sucintamente: “Suministramos armas que se utilizan con el propósito de defender Ucrania”.