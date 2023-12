Zelensky solicita personalmente financiación

Página principal Política

Tobías Utz

Estados Unidos es el principal donante de Ucrania en la guerra con Rusia. Pero ahora la alianza está empezando a resquebrajarse. Hay una razón normal para esto.

Actualizado desde el 5 de diciembre a las 11:45 a.m.: El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, planea pronunciar un discurso personal ante el Senado de Estados Unidos para presionar por más ayuda financiera estadounidense para la guerra de Ucrania. Los recursos financieros estadounidenses para Ucrania se están agotando y el Congreso debe aprobar nuevos fondos (véase el primer informe). Washington dijo que Zelensky será vinculado por video a una sesión privada del Senado de Estados Unidos el martes (5 de diciembre) para enfatizar la urgencia de la situación. El líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, destacó la importancia de esta “importante sesión informativa” e instó a sus colegas a seguir adelante con la liberación de los nuevos fondos. Sin apoyo financiero adicional, Ucrania enfrenta una escasez de armas y equipos.

Ucrania necesita urgentemente ayuda financiera de Estados Unidos

Estados Unidos es el principal patrocinador militar de Ucrania y ya le ha proporcionado miles de millones de dólares. Sin embargo, los fondos aprobados por el Congreso se utilizarán en su totalidad a finales de año. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ya ha utilizado el 97 por ciento de los fondos aprobados para Ucrania. Si el Congreso no actúa, para finales de año el gobierno ucraniano no tendrá fondos para comprar armas y equipos ni para recibir equipo militar de Estados Unidos. Esto no sólo pondría en peligro los éxitos de Ucrania, sino que también podría aumentar las probabilidades de victorias rusas. Schumer dijo, según informes constantes de las agencias de noticias, que Vladimir Putin simplemente “seguiría adelante”.

Sin embargo, la liberación de nueva ayuda estadounidense a Ucrania sigue bloqueada debido al conflicto político interno entre demócratas y republicanos en el Parlamento estadounidense. A pesar de la solicitud del presidente Joe Biden de un paquete de mil millones de dólares para Ucrania, muchos republicanos han expresado dudas o incluso rechazo al apoyo del país. Una vez más, el presupuesto provisional no contiene nuevos fondos para Ucrania. Por lo tanto, Ucrania se enfrenta a una situación crítica en la que se está acabando el tiempo y el dinero.

‘Quedándose sin dinero’: Estados Unidos se está quedando sin dinero para apoyar a Ucrania en la guerra

Primer informe del 5 de diciembre a las 8:00 a. m.: KIEV/WASHINGTON, D.C. – Está claro que Ucrania está a sólo unas semanas de recibir más apoyo financiero de Estados Unidos. El telón de fondo de esto es una disputa legislativa sobre si la financiación de la guerra de Ucrania debe continuar.

Un representante del gobierno estadounidense advirtió en una carta el lunes (4 de diciembre) que los fondos serían congelados. Washington ha sido uno de los mayores partidarios de Ucrania desde el inicio de la “operación militar” rusa en febrero de 2022. La agencia de noticias dijo que proporcionó más de 75.000 millones de dólares en ayuda, incluido apoyo militar y humanitario. AP En el mensaje. La ayuda occidental ha contribuido significativamente a garantizar que Ucrania no sea derrotada por Rusia durante mucho tiempo.

Advertencia sobre el fin del apoyo estadounidense en la guerra de Ucrania

El presidente Joe Biden pidió recientemente al Congreso que aprobara 106 mil millones de dólares adicionales en ayuda para Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera entre Estados Unidos y México.

El apoyo financiero a Ucrania se ha convertido en gran medida en una cuestión bipartidista en Estados Unidos. Todos los demócratas y un gran porcentaje de los republicanos apoyan la entrega de ayuda a Ucrania. Los partidarios dicen que la ayuda limita las capacidades militares de Putin y, por lo tanto, redunda en beneficio de la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, algunos conservadores creen que los miles de millones de dólares proporcionados a Ucrania deberían gastarse internamente o reforzar la frontera entre Estados Unidos y México. El resultado de este desacuerdo es una división en el Partido Republicano.

Ahora ha llegado una carta al presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, al líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. La directora de la Oficina de Gestión Presupuestaria y Financiera de Estados Unidos, Shalanda Young, advirtió que la ayuda al país devastado por la guerra terminaría dentro de un mes. Enfatizó que sin más ayuda del Congreso, es probable que Rusia logre victorias. Young también destacó las razones por las que la administración Biden cree que es necesario brindar más apoyo a Ucrania. Destacó que la ayuda ayuda a mejorar la seguridad nacional estadounidense, prevenir conflictos importantes en la región y disuadir futuras agresiones.

Dinero para Ucrania: Luchando por el apoyo en el Congreso de EE.UU.

Young advirtió que los recursos financieros del país devastado por la guerra pronto se agotarían. Pronto será imposible comprar más armas y equipos para Ucrania y proporcionar arsenales militares a Estados Unidos. Young advirtió que si el Congreso no acepta proporcionar más ayuda a Ucrania en las próximas semanas, aumentará la probabilidad de victorias rusas. Esto sólo redundará en interés del presidente ruso Vladimir Putin.

Cuando comenzó la invasión rusa, algunos analistas militares predijeron una rápida victoria de Moscú sobre Ucrania, que en ese momento era vista militarmente más débil y más pequeña. Sin embargo, el esfuerzo defensivo de Ucrania, mayor de lo esperado, significa que las fuerzas de Putin no han podido lograr avances significativos en la lucha por el control del este de Ucrania.[^4]. El apoyo occidental ha dado a Ucrania ventajas militares a expensas de Rusia. Así lo confirman numerosos análisis realizados por el centro de investigación estadounidense “Instituto para el Estudio de la Guerra” (ISW).

El tiempo apremia en la guerra de Ucrania

El tiempo apremia, ya que Ucrania ya ha dejado de realizar pagos a su economía. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que si el sistema económico de Ucrania colapsa, probablemente no podrá continuar luchando en la actual guerra con Rusia.

Ahora corresponde a los responsables políticos del Congreso proporcionar los recursos necesarios para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia y garantizar la estabilidad en la región. (Hacer con Agence France-Presse/Agence France-Presse)

