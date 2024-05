1.500 puestos de trabajo afectados: la marca tradicional Esprit quiebra

Después de que la tradicional marca Esprit se declarara en quiebra, había esperanzas de un nuevo comienzo. Sin embargo, un ex miembro de la junta directiva está trabajando ahora para frenar las perspectivas de que el negocio continúe.

Sin embargo, uno de los antiguos miembros de la junta directiva del grupo no ve las perspectivas de futuro halagüeñas. Wolfgang Schlangemann, que fue miembro de la junta directiva y del consejo de supervisión de Esprit entre 2021 y 2024, ya no cree en el mantenimiento de sucursales. Ya no veía perspectivas para la empresa de moda en quiebra.