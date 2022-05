Pregunta del domingo: ¿Qué piensas sobre los temas de criptomonedas, tokens y blockchain?

La descentralización ha aumentado en los últimos años, pero ¿qué opinas de las criptomonedas, los tokens y la cadena de bloques? ¿Sobrevivirán las criptomonedas populares como Bitcoin y Ethereum y las nuevas tecnologías dependerán más del proceso de consenso en el futuro? ¿Cómo ve eso?

El tema de la descentralización más que cadena de bloquesLa lista de conjuntos de datos en constante expansión en bloques individuales es diversa y no se limita a la subregión de criptomonedas. Sin embargo, las “monedas principales” digitales Bitcoin y Ethereum en particular están en el centro de atención y los jugadores también las critican por minería no deseada, que está “devorando” innumerables tarjetas gráficas. Pero, ¿cómo te sientes acerca de este tema controvertido en general?

El tema “Descentralización y Blockchain” también se ramifica en muchos subcampos, además de los mercados de capitales, también se puede utilizar en Auditoríaregistrando procesos críticos para la seguridad en tecnología de la información, por ejemplo, en operaciones de software.

Por lo general, se utilizan dos métodos de consenso diferentes para este propósito:

prueba de trabajoPoW) Una prueba de trabajo es una prueba de trabajo, por ejemplo, resolver un problema matemático, y el resultado se puede verificar sin mucho esfuerzo. Con este método se restringe la creación excesiva de un nuevo bloque al tener que hacer trabajo aritmético.

prueba de participación (TPV) La prueba de participación es evidencia de participación en la red, y la parte de duración y/o riqueza de cada participante se determina e incluye en una selección aleatoria ponderada. A partir de este número, el algoritmo determinista determina qué nodo está agregando un nuevo bloque.



En casos bastante raros, también se utilizan los métodos de consenso Prueba de quemado (PoB) o Prueba de actividad (PoA).

La cadena de bloques y los diversos ejemplos de aplicaciones basadas en ella utilizan el principio de secuenciación, que es una secuencia secuencial de bloques de datos que se actualizan con el tiempo y se almacenan de forma descentralizada como un libro mayor distribuido.

Diversos mecanismos de consenso tienen como objetivo garantizar la seguridad contra la manipulación, la transparencia y la confidencialidad, así como el no repudio que garantiza una firma digital.

Áreas de aplicación en la cadena de bloques

Autenticación descentralizada y compartida de las cadenas de suministro de alimentos, donde la tecnología blockchain puede conducir a ahorros significativos en costos y tiempo, y la firma de bienes y arte digitales a través de los llamados tokens no fungibles (NFT), es decir, un token que es único, indivisible, insustituible y verificable, es otro ejemplo de una aplicación de “cadena de bloques” descentralizada.

Instituto Fraunhofer de Tecnología de la Información Aplicada (encajar) es un tema interesante y completo sobre el tema “Blockchain: fundamentos, aplicaciones y posibilidades”. Libro blanco (PDF) Publicado.

Los editores esperan aprender sobre las áreas de descentralización a través de la cadena de bloques que son de particular interés para usted, y los detalles en los comentarios son especialmente bienvenidos.

Criptomonedas en foco

Sin embargo, las criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), Cardano (ADA) y Dogecoin (perro), así como artefactos, trueques y coleccionables firmados por NFT.

Incluso los desarrolladores y editores de juegos ya no pueden evitar por completo el tema de NFT o verlo como otra forma de obtener ganancias de sus juegos y ecosistemas.

¿Cómo se sienten los lectores de ComputerBase sobre este tema? ¿Usted mismo invierte en criptomonedas o rechaza este tipo de especulaciones por varias razones?

Las justificaciones detalladas también se solicitan explícitamente en el foro.

Desde criptomonedas bien establecidas como Bitcoin y Ethereum hasta exageraciones como Doge y Shiba Inu, hasta monedas y fichas pequeñas, que a menudo se consideran “consejos de expertos” para obtener “dinero rápido”, la selección de criptomonedas ahora es inmanejable, el sitio web de precios y capitalización de mercado CoinMarketCap Ahora enumera más de 10.000 activos.

¿Estás interesado en las monedas?

¿Qué monedas está considerando la comunidad de ComputerBase y en qué criptomoneda ya han invertido los lectores del foro?

Los editores estarían muy contentos de recibir razones buenas y detalladas de sus decisiones en los comentarios a esta pregunta del domingo.

