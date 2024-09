Después de la quiebra: los clientes de Fisker tienen que pagar ellos mismos los costes del retiro

Los clientes de Fisker no lo tienen fácil en estos momentos. El fabricante de automóviles no sólo ha quebrado, sino que además no pagará los costes del taller por la retirada de Fisker Ocean. Los compradores deberían encargarse de esto ellos mismos.

Los compradores del fabricante de coches eléctricos Fisker, ahora en quiebra, no pueden calmarse ni siquiera después de la quiebra de la empresa: el SUV eléctrico Fisker Ocean se agotó inmediatamente después de su lanzamiento al mercado. Recibió críticas terribles – No era improbable que los problemas de Strummer continuaran en el futuro. Fisker Ocean tiene actualmente cinco retiros del mercado debido a posibles problemas con el vehículo: reducción inesperada en la fuerza de frenado regenerativo, falla de la bomba de agua eléctrica, manijas de las puertas que no se pueden abrir desde el interior en caso de emergencia, visualización incorrecta de las luces de advertencia y posible pérdida del vehículo. potencia de accionamiento. Tres de estos problemas afectan el software del vehículo y pueden, al menos en teoría, solucionarse con una actualización inalámbrica. Sin embargo, los propietarios de Fisker Ocean tienen que acudir a un taller para reparar la bomba de agua y las manijas de las puertas, corriendo con los gastos. Después de la quiebra de Fisker: los costes del taller corren a cargo del cliente En una declaración sobre sitio web de fisker El fabricante informa a sus clientes que la empresa intentará que las piezas necesarias para hacer frente a las retiradas estén disponibles a través de “proveedores de servicios autorizados” a finales de septiembre. Los dos primeros problemas ya son evidentes: Fisker no parece almacenar las piezas de sus vehículos en proveedores de servicios autorizados. A muchos compradores de Ocean les resultará difícil encontrar un proveedor de servicios autorizado en su zona. READ El ex cajero recomienda encarecidamente comprobar los recibos, especialmente los lunes. Fisker continúa en su sitio web: “Para retiros que requieran inspección física y posibles reparaciones, Fisker proporcionará las piezas necesarias sin cargo. Sin embargo, debido a la situación financiera actual de Fisker, que está sujeta al Capítulo 11 de bancarrotas, Fisker solo puede cubrir el costo de las piezas necesarias para corregir estos problemas. Específicamente, esto también significa que “los costos laborales asociados con la inspección y reparación deben correr a cargo de usted, el propietario del vehículo”, dice el sitio. Fisker intenta suavizar las cosas: “Somos conscientes de que esto puede suponer una carga adicional y nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente que esto pueda causar”. La evolución ya ha quedado clara: cómo Según lo informado por EFAHRER.com Después de declararse en quiebra, Fisker intentó vender su inventario restante de vehículos a precios bajos a compradores grandes y pequeños para poder pagar sus deudas. En ese momento ya estaba claro que los vehículos ya no recibirían actualizaciones de software y probablemente no recibirían repuestos, reparaciones o mantenimiento porque el fabricante no tenía su propia red de talleres. Sin embargo, el hecho de que esto suceda tan rápido es sorprendente. Escrito por Tobías Stahl

