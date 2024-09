Intel detiene una fábrica de chips en Magdeburgo: Haseloff se opone a la demolición

Después de que en 2022 se supiera que Intel quiere construir enormes fábricas de chips en Magdeburgo, no solo hubo aprobación de los planes, sino también críticas frecuentes, especialmente en lo que respecta a la financiación gubernamental. A principios de agosto de 2024, dijo Clemens Fuest del Instituto Ifo y profesor de economía en la LMU de Múnich. Tagesschau en una entrevista: “A menudo sucede que los fabricantes tienen que cambiar sus planes de inversión y recortar puestos de trabajo. Sin embargo, en Intel, la compañía ha sido criticada recientemente por pasar por alto importantes avances tecnológicos. En este contexto, es al menos dudoso que esto sea entre todos los de Intel. “Magdeburgo recibe subvenciones tan altas”.

Recientemente también ha habido críticas de los partidos de la oposición en el parlamento estatal de Sajonia-Anhalt por el enfoque adoptado respecto del acuerdo previsto con Intel. El líder del grupo parlamentario AfD, Oliver Kirchner, dijo al partido MDR Sajonia-Anhalt que no hay contratos reales, sólo expresiones de intenciones que no se pueden ver. Espera que el proyecto no muera en algún momento. La líder del grupo parlamentario de izquierda, Eva von Ungern, dijo a MDR SAXONY-ANHALT que critica enérgicamente las acciones de todo el gobierno estatal con respecto a la decisión sobre el sitio de Intel. “No estoy seguro de si es ignorancia, incompetencia o una falta deliberada de transparencia. Hay que gastar en esto último. Esto es muy irresponsable”, añadió. El líder de la izquierda subrayó que se trata de mucho dinero, no sólo de la capital del estado, sino también del gobierno federado. La política no puede basarse únicamente en la esperanza.