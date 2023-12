Llame al fabricante de la Leche Larga Vida Edeka

Página principal consumidor

de: Robin Dietrich

Si durante la producción entran sustancias nocivas en los alimentos, a menudo hay que retirarlos del mercado. Ahora la leche Edeka UHT se ve afectada.

MÚNICH – Los errores en la producción pueden provocar que bacterias, materiales de embalaje u otros contaminantes entren en los alimentos. Los productos contaminados suelen verse afectados por el retiro del mercado, y ahora la leche UHT de la marca Edeka se ve afectada.

Retiro del mercado de Edeka: la leche esterilizada Gut&Günstig contiene impurezas

El retiro del mercado afecta a la leche UHT del fabricante Hohenloher Molkerei eG. La leche entera esterilizada con un contenido de grasa del 3,5% puede contener impurezas microbiológicas. Como resultado, la leche puede volverse espesa y agria y causar problemas de salud. “Por razones de precaución para proteger al consumidor, Hohenloher Molkerei eG retira el artículo Gut&Günstig Leche entera UHT con 3,5% de grasa (1 litro)”, dijo en un comunicado.

Ahora es necesario retirar del mercado la leche de larga duración Edeka: el alimento puede estar contaminado con impurezas. © Ebner/Imago (avatar)

Como también informó el fabricante, sólo se ven afectados los estados federados de Baden-Württemberg, Baviera, Hesse, Sajonia y Turingia. Se observó contaminación durante la inspección de rutina. Como informó Hohenloher a Molkerei eG, “la causa de la contaminación fue identificada y remediada inmediatamente”. Solo los productos con una fecha de caducidad del 27 de marzo de 2024 y la etiqueta sanitaria ovalada DE BW 010 EG se ven afectados por el retiro. Recientemente también se retiró del mercado un producto pesquero de Edeka.

El precio de compra de la leche afectada por la retirada será reembolsado íntegramente

Según la propia información de la empresa, el lote afectado por la retirada se ofrecía y vendía exclusivamente a nivel regional en mercados individuales. Además de Edeka, esto también incluye algunas sucursales del Marktkauf en los estados federados mencionados anteriormente. En cooperación con los minoristas afectados, los productos afectados han sido retirados completamente de la venta con efecto inmediato.

Este lote se ve afectado por la convocatoria:

una herramienta Gut&Günstig Leche entera UHT 3,5% materia grasa Unidad de empaque 1 litro Vendido en Edeka y mercado de compra. Estados federales afectados Baden-Württemberg, Baviera del Norte, Hesse, Sajonia, Turingia Vida útil mínima 27 de marzo de 2024 marcando mucho Lote C22B0015 etiqueta de identidad DBW 010 CE

Cualquiera que todavía tenga en casa la leche UHT Gut&Günstig afectada puede devolverla y obtener el reembolso del precio de compra. No es necesario aportar el recibo, se reembolsará el precio íntegro de la compra incluso sin él. Otros lotes de leche UHT no se ven afectados por la retirada y, por lo tanto, no se pueden devolver. El fabricante “lamenta este incidente y pide disculpas a todos los clientes afectados”. Ya hubo un accidente en septiembre Gran retirada de leche en Alemania.