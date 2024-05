Heinz Hoenig, excampista de la jungla, despierta del coma

Una gran preocupación para el ex candidato de Jungle Camp, Heinz Hoenig. Tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital y quedó en coma. Éste es el caso de él ahora.

Actualizado: miércoles 8 de mayo de 2024 a las 10:15 am: Heinz Hoenig vuelve a estar plenamente consciente, al igual que su esposa Annika. de derecha a izquierda mencionado. El ex cazador de arbustos fue sacado de un coma inducido para que pudiera tomar su decisión sobre si elegiría o no someterse a dos operaciones serias. Su esposa Annika describió hace unos días lo importantes y peligrosas que eran estas operaciones para Heinz Hoenig. Necesita una nueva aorta y su esófago necesita ser sacado a través de un agujero. Cirugías mayores que suponen un riesgo en su debilitado estado. Pese a ello, el actor decidió someterse a estas operaciones, según dijo su esposa en una nueva entrevista telefónica. de derecha a izquierda Mencionado. “¡Anika, tenemos esta única oportunidad y vamos a aprovecharla! Créeme, ¡todo estará bien!” Se dice que las palabras de Honig coincidieron con las de su esposa. La operación primero debe realizarse en el esófago. Si Heinz Hoenig sobrevive, todo tendrá que recuperarse un poco antes de realizar la operación de aorta, como explica su esposa Annika los siguientes pasos. Es casi seguro que a continuación será necesaria una operación de bypass aórtico porque no se sabe cuánto durará el stent insertado en 2012, que resultó dañado por una infección bacteriana. Al mismo tiempo, el stent impide que la inflamación se cure. Aún no está claro cuándo se llevará a cabo la primera operación.

Heinz Hoenig despierta lentamente del coma

Actualizado: lunes 6 de mayo de 2024 a las 15:56 horas: Heinz Hoenig se está despertando del coma, así lo informó ayer su esposa Annika Carsten Hoenig en un informe. Entrevista RTL. el Periódico Bild Ahora ha dado más información. Anika dice que Heinz recién se está despertando. “Pero si una persona ha estado en coma inducido durante varios días, la sedación intensa tarda un tiempo en desaparecer. Por eso, a Heinz le toma un tiempo volver a estar completamente consciente. Debería volver a ser amigable, interactuar e incluso hablar. otra vez”. Él asintió y abrió los ojos. “Lo siento, Heinz, porque tengo un aspecto terrible”, dije. Él se rió, me sonrió y dijo lentamente: “Para mí eres la mujer más bella del mundo”, fueron sus primeras palabras, según contó su esposa.

alto de derecha a izquierda Una infección bacteriana dañó el stent sobre su corazón, que recibió en 2012, provocando que se filtrara sangre y líquido del stent. Esto ahora significa que se debe reemplazar toda la aorta. Ahora la presencia de una perforación en el esófago empeora su estado y retrasa la necesaria cirugía cardíaca.

Gran preocupación para el ex participante del Jungle Camp, Heinz Hoenig: ahora también tiene una perforación en el esófago

Actualizado: lunes 6 de mayo de 2024 a las 10:31 a. m.: Para Heinz Hoenig las cosas están peor de lo esperado: por un lado, la operación de corazón que, según su dirección, debía realizarse el pasado viernes (3 de mayo), no pudo realizarse. Ahora Honig no sólo necesita una cirugía en el corazón, sino también en el esófago. ¡Porque este tiene un agujero! Las malas noticias siguen a las malas noticias para la familia Honig, ya que el asunto financiero aún no se ha aclarado.

Heinz Hoenig lleva desde el viernes esperando una operación de corazón y necesita una nueva aorta. Pero una infección bacteriana empeora su estado y le provoca una perforación en el esófago, como Annika Carsten Honig. de derecha a izquierda Llorando: “Si mi esposo puede operarse, las posibilidades de sobrevivir a esta operación son muy bajas. Si puede operarse, su esófago tendrá que ser trasladado afuera. Eso significa que si mi esposo sobrevive a esta operación, no podrá hacerlo. hay que comer ni beber nada durante al menos nueve meses y hay que darle alimentación artificial”, están tratando de sacarlo del coma poco a poco. Ayer él también reaccionó. Le dije: ¡Ay mi amor, ya estoy aquí! ¡Podemos hacerlo!” Ella también le dijo: Está muy orgullosa de él porque es muy fuerte. Annika dijo que Honig tuvo que ser sacado del coma porque él mismo tenía que aceptar la operación y tenía que opinar. Una vez que volvió a estar más claro, los médicos le explicaron los tratamientos y le dieron tiempo para pensar en ello. No está claro exactamente de dónde vino la infección bacteriana con su marido todos los días, pero ella solo. También está segura: si no, le permitirán visitarlo de 15 a 19 horas, por lo que le gustaría llevárselo a su casa para que pueda pasar las últimas semanas con ella.

La esposa de Heinz Hoenig recauda fondos para su operación

Pero también existe un problema financiero en cuanto a los costes de la operación, porque Heinz Hoenig ya no tiene seguro médico. Su esposa, Annika Haynes, lleva tres años intentando conseguir un seguro médico, pero hasta ahora sin éxito. Después de todo, actualmente está recibiendo ayuda de un perito de seguros médicos para que Heinz pueda contratar un seguro de seguimiento, dijo en un informe. Entrevista telefónica con de derecha a izquierda. ¿Cómo pasó esto? Honig ya no pagó su seguro médico privado cuando su situación financiera era mala, lo que significa que ahora perdió su cobertura de seguro debido a su vejez. Dado que se espera que la operación cueste unos 100.000 euros, la familia Honig ahora necesita dinero. El apoyo proviene del productor musical Ralph Siegel, que ahora está recaudando fondos para Hoenig con su agencia.

Heinz Honig, ex participante del Jungle Camp, cae en coma y la familia está muy preocupada

Primer informe, viernes 3 de mayo de 2024: Hace cinco meses todavía estaba sentado en Campamento en la jungla -¡Y ahora está en coma! Aunque su salud no pintaba bien en enero y tuvo que abandonar el campamento en la jungla por consejo de los médicos, nadie se lo esperaba. El jueves 30 de abril de 2024, Heinz Honig fue trasladado en helicóptero a un hospital de Berlín. El hombre de 72 años parece necesitar una cirugía cardíaca urgente.

El ex candidato del Jungle Camp, Heinz Honig, tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital

El hecho de que Heinz Honig se encontrara en estado muy crítico fue confirmado a sus allegados de derecha a izquierda. Después de ser transportado al hospital en helicóptero, Honig recibió un stent en su corazón el 2 de mayo. Pero esto por sí solo no parece suficiente. Heinz Hoenig también necesita urgentemente una operación de corazón, que se espera que tenga lugar el viernes 3 de mayo. Esto es lo que anunció su administración.

El director Heinz Hoenig confirma el estado crítico de los antiguos campistas en el bosque

Su agente, Birgitte Fischer-Hopfer, lo confirma. de derecha a izquierda Además del dramático caso, Heinz Hoenig también explica que no podrá participar en el musical que debía comenzar la próxima semana: “Desafortunadamente, el Sr. Hoenig no está disponible para el musical “A Little Peace” porque está Actualmente en la unidad de cuidados intensivos “Estoy acostado en el hospital esperando una cirugía cardíaca urgente para salvar mi vida, que se espera que se realice mañana”.

Más problemas: Heinz Hoenig no está asegurado

Su esposa Anika, que también estaba en Australia, y sus dos hijos no se apartaron de su lado. Pero no es sólo el estado de salud lo que preocupa, puede haber otro problema. de derecha a izquierda Quiere saber que Hoenig no tiene seguro. Problema: Se dice que la operación de emergencia costará 90.000 euros. La pregunta ahora es cómo financiará la familia esta cantidad.

El propio Heinz Honig admitió que su situación financiera no pintaba bien en el campamento de la jungla. No está claro cuánto queda de la tarifa prevista de 150.000 euros del Jungle Camp, que a Honig se le permitió quedarse a pesar de irse temprano.

Otros campistas de Jungle de la temporada pasada aún no han comentado sobre el estado de Heinz Honig.