Así debería tener éxito un rescate

Se busca un rescate para una cadena de descuentos tradicional para salvarla del cierre. Hay un rediseño inminente que cambiará mucho a la hora de descontar.

La tradicional cadena de descuentos está sufriendo un cambio importante que podría ayudar a salvarla. El minorista, que lleva mucho tiempo establecido en muchas ciudades y pueblos, se enfrenta a serios desafíos financieros. La perspectiva de cierre de tiendas se ha convertido en una amenaza para la empresa, cuyo futuro sigue siendo incierto.

La popular empresa de descuentos espera un cambio positivo

La familia Nölle, propietaria de la empresa de productos no alimentarios Kodi, está haciendo todo lo posible para que la empresa vuelva a funcionar. Recientemente ha tomado medidas como, por ejemplo, nombrar al respetado experto del sector Christian Müller como experto en reestructuraciones. Su experiencia en el rediseño de mayoristas afectados de manera similar da esperanzas de un posible cambio positivo. Sin embargo, el futuro aún es incierto. Actualmente se están examinando todas las estructuras y procesos de descuento, pero aún no se han identificado pasos concretos para la reestructuración. Hay rumores de posibles recortes de empleo en la sede, pero son desmentidos. Sin embargo, la empresa no descarta que las sucursales y los empleados también se vean afectados por las medidas de reducción de costes.

Buscando formas de salvar esta empresa

Están considerando fusionar su programa de descuentos Kodi con Mäc Geiz y Pfennigpfeiffer. Ambas son subsidiarias de Management Trust Holdings (MTH). La familia Knoll está considerando esta opción para superar los obstáculos financieros. Pero surge un obstáculo: un inversor que podría aportar importantes fondos está bloqueando el proyecto. En círculos internos se especula mucho sobre posibles patrocinadores y la posibilidad de que otro minorista participe en la fusión prevista. Se está realizando una intensa búsqueda de inversores y la empresa espera encontrar pronto una solución que asegure el futuro del antiguo gigante de los descuentos. Las tensiones están aumentando a medida que la cadena de descuento tradicional se prepara para acudir al rescate.