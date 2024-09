El despiadado jefe de Unicredit: “El George Clooney del mundo financiero” se pone en contacto con Commerzbank

El italiano Andrea Ursel se presenta como un auténtico banquero de inversiones. Nunca permite que una quiebra de mil millones de dólares lo desvíe de su camino, llevándolo a la cima de uno de los bancos más valiosos de Europa. Incluso el tema de su tesis de licenciatura augura cosas malas para el Commerzbank.

Andrea Ursel no es alguien conocido por intentar complacer a todo el mundo. En cambio, parece estar promoviendo una imagen de gerente duro, banquero de inversión ejemplar y empresario exitoso, incluso si la empresa en realidad no tiene éxito.

El ciudadano rumano tiene fama de “adicto a los negocios” y ha sido llamado “el tiburón del mundo financiero” y también “el George Clooney del mundo bancario” debido a su apariencia. El New York Times lo describe simplemente como “el banquero de inversiones más famoso de Europa”. Durante tres años, Orsel, de 61 años, ha sido director del segundo banco más grande de Italia, Unicredit, que pronto podría absorber al Commerzbank, y luego también podría ser el hombre que desató una de las fusiones más importantes de Europa. Sector bancario.

Bonificación por firmar de 25 millones de francos

Urcel creció en una familia de clase media en Roma e inicialmente decidió estudiar economía en la Universidad La Sapienzia de su ciudad natal. Posteriormente obtuvo una maestría en la reconocida escuela de negocios INSEAD. A la edad de 25 años, Ursel se mudó a Londres para trabajar en Goldman Sachs. Luego continuamos a París a Boston para realizar una consulta. A principios de los años 90, el italiano inició su carrera en Merrill Lynch, donde también ocupó puestos directivos. Después de otro paso por el Royal Bank of Scotland, finalmente en 2012 se trasladó al banco suizo UBS como director de banca de inversión, donde le atrajo una bonificación por firmar de 25 millones de francos.

El hecho de que fuera responsable del rescate bancario más caro de Europa durante la crisis financiera claramente no le causó ningún daño duradero. Poco antes de la crisis financiera, Orcel había asesorado a RBS en la adquisición del banco holandés ABN AMRO, la adquisición bancaria más cara en aquel momento. Cuando los mercados colapsaron poco después, los contribuyentes británicos se vieron obligados a rescatar 45 mil millones de libras esterlinas.

unicredito 37,49

Pero Ursel, como banquero de inversiones que es, lo dejó pasar y siguió pareciendo empeñado en su propio beneficio. En 2018, el italiano se convertiría en presidente del banco español Santander. Debido a desacuerdos sobre las condiciones exactas, al final no trabajó allí ni un solo día. Sin embargo, por las bonificaciones perdidas en su antiguo empleador, la UBS, recibió una compensación de 51 millones de euros.

¿Se sorprendió el gobierno federal?

En 2021, finalmente regresó a Italia para ocupar el cargo de director ejecutivo de Unicredit. Con una capitalización de mercado de 60 mil millones de euros, el banco con sede en Milán es uno de los bancos más valiosos de Europa. En el mercado de valores vale más que el Commerzbank (18.500 millones de dólares) y el Deutsche Bank juntos (29.000 millones de dólares). El año pasado obtuvo unos beneficios de 8.600 millones de euros. Unicredit es propietario del Hypovereinsbank de Alemania desde 2005. Después de eso, podría absorber al Commerzbank, el segundo banco privado más grande de Alemania.

Ha habido rumores de una adquisición desde que Orcel asumió el cargo. Pero el italiano ya comenzó en verano a aumentar las acciones de su instituto en el Commerzbank y la semana pasada sorprendió a todos comprando el 4,5 por ciento de las acciones puestas a la venta por el gobierno federal. Ahora la puerta está abierta para que Unicredit adquiera la totalidad de Commerzbank, ya que ahora posee un total del nueve por ciento del Commerzbank. Orcel ya ha anunciado que está interesado en adquirir acciones adicionales. Sólo el gobierno federal posee ahora más acciones del Commerzbank que el gobierno italiano: un doce por ciento.

Como informó el Financial Times, el gobierno federal recibió asesoramiento del banco estadounidense JPMorgan Chase para vender su participación del 4,5 por ciento. Se dice que éste invitó a Unicredit a ofertar por acciones del gobierno federal. Personas familiarizadas con los acontecimientos dijeron al periódico que esto dio a UniCredit la impresión de que el gobierno de Berlín agradecía la atención de los italianos.

De hecho, se dice que altos funcionarios de Berlín sólo conocían la oferta de UniCredit y que la empresa ya había conservado una participación el martes por la tarde, día de la venta. “En el momento en que comenzó la irreversible acumulación de libros, el Ministerio de Finanzas no sabía que UniCredit poseía acciones adicionales en Commerzbank”, dijo el ministerio al periódico. Ahora funcionarios clave del gobierno parecen frustrados con el resultado de la venta. “UniCredit intentó deliberadamente sorprender a todos, lo que se consideró un comportamiento muy hostil”, dijo una persona cercana a los altos funcionarios.

Ya queda poco para lograr la conciliación

Ursel lo niega en una entrevista con el periódico “Handelsblatt”. “Antes de la subasta pública del paquete de acciones estatales del 4,5 por ciento se pusieron en contacto con nosotros representantes del Ministerio de Finanzas y sus asesores empresariales”, afirma. “Durante la subasta federal de acciones, la agencia de financiación buscó ofertas de varios inversores y finalmente se decidió por nuestra oferta. Para todos los involucrados estaba claro que esto aumentaría nuestra participación al nueve por ciento y cuáles serían las implicaciones”. Ursel afirma que todos los actores relevantes en Alemania saben desde hace mucho tiempo que UniCredit estaba interesado en Commerzbank. “Por eso se pusieron en contacto con nosotros en primer lugar”, cree.

El sindicato Verdi ya se ha pronunciado contra la adquisición y pide al gobierno que no venda más acciones. Verdi teme sobre todo recortes de empleos, pero también podría resultar incómodo para los empleados actuales. En las entrevistas, Ursel no oculta sus altas expectativas respecto del personal. Exige lealtad absoluta a la empresa y también debe estar dispuesto a llamar fuera del horario comercial habitual. Es notoria la declaración que hizo Orcel respecto a la muerte de un joven banquero durante su paso por el Bank of America. El colega murió a causa del exceso de trabajo y los empleados exigieron entonces reformas en el horario laboral. Orcel rechazó esto y se apegó a las estructuras existentes.

Orcel mantiene un perfil bajo sobre su vida privada y se muestra reservado en las redes sociales. Está casado desde 2009 con la interiorista Clara Batalem Orcel, con quien tiene una hija.

Si bajo su dirección se apoderara del Commerzbank, el círculo estaría casi cerrado: Orcel escribió su tesis de licenciatura sobre las adquisiciones hostiles de bancos.

Este texto apareció por primera vez en Capital.de