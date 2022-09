1. FC Colonia: La única posición: Stephen Baumgart todavía quiere ganarle al Niza | Deportes

Justo en el medio, ¡pero de alguna manera no está realmente allí! Esto malditamente duele…

Es similar Esteban Baumgart (50) Antes del primer partido de la fase de grupos del Colonia en la Conference League mañana (18.45 h / RTL+) en Niza. Al técnico del Colonia solo se le permitió ver los 90 minutos desde la grada porque la última vez que vio la tarjeta amarilla y roja fue poco antes del final del play-off en Hungría (3-0 ante el Fehervar) (informó BILD).

Baumgart dice con toda franqueza: “Todo el mundo puede imaginar lo que está pasando dentro de mí. Es incomprensible para mí que me estén castigando de nuevo. Ya me han expulsado en Hungría. Puedes apostar que mi corazón está sangrando. He estado trabajando durante mucho tiempo, y ahora puedo ver el partido”. desde arriba … “

Baumgart continúa criticando el despido de entrenadores y dice: “Tengo un problema con la prohibición de entrenar. Lo vi nuevamente ayer en la Liga de Campeones. Las tarjetas amarillas se agitaron relativamente rápido. Recomiendo a todos tener una conversación con un entrenador emocional cada de vez en cuando. Creo que es triste”.

¿El entrenador quiere influir en el partido desde la grada con sus silbidos y su voz alta?

Baumgart: “No espero estar tranquilo y en control. Pero no daría ninguna instrucción táctica desde arriba, tenemos a nuestros muchachos en el banquillo para hacerlo. Tampoco tendría un teléfono conmigo”. —para que nadie se diera cuenta de que todavía estaba enviando mensajes de texto…” Baumgart está representado al margen por el entrenador asistente Andre Pavlac (51).

¿Cómo clasifica Baumgart a Niza?

“El equipo es fuerte individualmente, pero está muy por debajo de sus expectativas en la liga. Esperamos un equipo fuerte. Todo el mundo sabe que el Niza tiene mucha calidad”, dijo el técnico del Colonia.