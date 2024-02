10 alimentos que ayudan a tratar la depresión

24vita espíritu

Algunos alimentos pueden tener un efecto positivo sobre el metabolismo cerebral. Es especialmente adecuado para pacientes que sufren de depresión para apoyar su estado psicológico.

Con una dieta adecuada, no sólo puedes reducir el riesgo de enfermedades como el cáncer o los accidentes cerebrovasculares y combatir el proceso natural de envejecimiento: algunos alimentos también tienen un efecto positivo en tu salud mental y reducen el riesgo de depresión. Una dieta sana y equilibrada no es una cura para el sufrimiento psicológico. Sin embargo, unos buenos hábitos alimentarios pueden contribuir al éxito de los tratamientos farmacológicos con antidepresivos y psicoterapia para los afectados. Por tanto, los siguientes alimentos deben estar presentes habitualmente en el menú de los pacientes que padecen depresión.

Nutrición para tratar la depresión: Diez alimentos que pueden fortalecer el alma

A diferencia de los hombres, las mujeres tienen entre dos y tres veces más probabilidades de desarrollar depresión a lo largo de sus vidas. © Julia Combs/Imago

Una dieta saludable que contenga alimentos antiinflamatorios, muchos nutrientes y grasas buenas es crucial para impactar positivamente el metabolismo cerebral y promover el equilibrio de sustancias mensajeras como la norepinefrina, la dopamina y la serotonina. manzanas Contiene elementos esenciales para la producción de noradrenalina y así contribuye a la salud mental. piña Puede ayudar en situaciones estresantes al mejorar la producción de norepinefrina y así apoyar la psique. AvenaBajo en gluten y rico en nutrientes, proporciona los componentes básicos para la producción de norepinefrina, que puede ser útil para aliviar la depresión. banana No sólo mejora la producción de norepinefrina, sino también de dopamina, el “mensajero de la felicidad”. Su consumo puede tratar la deficiencia de esta hormona y así provocar depresión. pimiento rojo Gracias a su contenido de vitamina C, no sólo fortalece el sistema inmunológico, sino que también estimula la producción de dopamina y, por tanto, favorece la depresión. zanahoriaAl igual que los plátanos y los pimientos, puede aumentar la producción de dopamina y también fortalecer el sistema inmunológico. palta No sólo son deliciosos, sino que también pueden favorecer la producción de dopamina y así prevenir la depresión. Almendras Puede aumentar los niveles de serotonina. La serotonina es una de las sustancias transmisoras que regula el estado de ánimo y la sensación de estrés. Chocolate negro Con un contenido de cacao superior al 80 por ciento, tiene un efecto positivo sobre los niveles de serotonina, tiene efectos positivos sobre el sistema cardiovascular y también es adecuado para personas que quieren perder peso. higo También se encuentran entre los alimentos que pueden aumentar los niveles de serotonina y así mejorar el estado de ánimo.

¿Estás deprimido? Con la atención pastoral por teléfono puede obtener ayuda las 24 horas del día, todos los días del año: llame al 0800 1110111 o al 0800 1110222. La llamada es gratuita. No se enviará su número de teléfono y no es necesario que proporcione su nombre. La conversación continúa el tiempo que sea necesario.

