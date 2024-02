Salud: el quinto tratamiento contra el VIH: los humanos están infectados desde hace más de 30 años

Un trasplante de células madre especiales podría haber curado a otro paciente de leucemia y su infección por VIH. Es la persona de mayor edad hasta la fecha en lograrlo. Dijo la Clínica Oncológica City of Hope en Duarte (California).. Paul Edmonds, de 68 años, de Desert Springs, es la quinta persona en el mundo que recibe el tratamiento combinado para la leucemia. virus Paga el retiro.

Cuando los virus del VIH ingresan al cuerpo, infectan las células del cuerpo. El hombre de 68 años había recibido un trasplante de células madre sanguíneas de un donante que tenía una rara mutación genética que conduce a células resistentes al VIH, según el equipo médico dirigido por Jana Decter de City of Hope. Informado en el New England Journal of Medicine (NEJM). Hasta el tratamiento, Edmonds había estado infectado con el virus durante más de 30 años.

El llamado “paciente de Ciudad de la Esperanza” dejó de tomar tratamientos antirretrovirales hace casi tres años VIH Para tomarlo, continuó. Este caso muestra que es posible lograr el éxito utilizando un enfoque con células madre incluso cuando los pacientes son mayores y después de haber vivido con el VIH durante muchos años, dijo Decter.

Tratamiento de alto riesgo

Sin embargo, para la gran mayoría de las personas con VIH, este tipo de tratamiento no es una opción porque la terapia con células madre es casi siempre un tratamiento de alto riesgo y sólo se utiliza en personas muy gravemente enfermas.

Gracias a la terapia antirretroviral (TAR), la mayoría de las personas infectadas ahora pueden vivir bien con la infección, pero deben tomar medicamentos por el resto de sus vidas.

El llamado “paciente de Berlín” pasó a la historia como la primera persona curada del VIH: a Timothy Ray Brown le diagnosticaron el VIH en 1995 y en 2006 desarrolló leucemia y, por tanto, necesitó un trasplante de células madre. Los médicos de la Charité de Berlín encontraron a un donante al que le faltaba el llamado receptor CCR5, la puerta a través de la cual el VIH penetra en muchas células del cuerpo. Brown describió la fecha del trasplante de células madre, el 6 de febrero de 2007, como su “nueva fecha de nacimiento”. Pero la leucemia regresó más tarde y Brown murió a causa de ella en 2020 a la edad de 54 años.

En los años siguientes, le siguieron el “Paciente de Londres”, el “Paciente de Düsseldorf” y el “Paciente de Nueva York”. Todos ellos recibieron un trasplante de células madre específico porque padecían un cáncer paralelo.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 39 millones de personas en todo el mundo están infectadas con el VIH.

