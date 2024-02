Firefly Petunia: esta planta brilla en la oscuridad

IBlanco claro pero brilla en la oscuridad: una empresa estadounidense vende ahora una planta genéticamente modificada que brilla por la noche. Durante el día, las flores de petunia en el jardín no son visibles, pero cuando cae la noche brillan con un suave color verde, como una compañía. Orgánico ligero De Promesas de Idaho. La planta, que sus inventores han llamado Firefly Petunia, está disponible por 29 dólares (unos 27 euros) más gastos de envío, pero su entrega no está prevista antes de la primavera.

“Su luz relajante se crea a partir de energía viva y cultiva una conexión más profunda con el funcionamiento interno de la planta”, explica Bio Light. La invención se basa en la introducción de genes de un hongo brillante (Neothopanus nambé) Regresar al genoma de la petunia. No se necesita luz especial ni fertilizantes para que la planta sea bioluminiscente. En biología, la bioluminiscencia se refiere a la capacidad de los organismos para producir luz.

petunia luciérnaga Fuente: Agencia de Noticias Alemana

La petunia luciérnaga fue aprobada por el USDA en septiembre y, según el fabricante, brilla más con buen cuidado y luz solar adecuada.

Una planta luminosa que no perturba el sueño

“Revista de Ciencias”naturalezaSin embargo, según él, no es lo suficientemente brillante como para perturbar el sueño por la noche. Se eligió este tipo de petunia porque está muy extendida como planta ornamental en los Estados Unidos, pero en realidad no es nativa y no se considera una especie invasora. En consecuencia, el riesgo de que el transgén se propague a las plantas nativas es pequeño. Aunque en parte de la población existen grandes dudas sobre la manipulación genética, los expertos no ven problemas de seguridad en la planta, según Nature.

La ingeniería genética ya está cambiando el genoma de organismos en muchos ámbitos de la vida, por ejemplo en la agricultura. Implica técnicas para alterar la composición genética de las células, incluida la transferencia de genes entre especies para crear organismos nuevos o mejorados. El ADN nuevo se obtiene aislando y copiando material genético o mediante síntesis artificial.