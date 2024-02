Entrena tu cerebro con 5 consejos

24vita Vivir saludablemente

de: Laura Nobbs

Muchas funciones físicas y mentales disminuyen con la edad. La buena noticia: cualquiera puede hacer algo por su salud mental.

El rendimiento cerebral disminuye con la edad y esto es completamente normal. Si quieres mantenerte en forma hasta una edad avanzada, debes empezar a entrenar temprano. El estrés, la mala alimentación y la falta de ejercicio son factores que pueden provocar esto. cerebro Definitivamente debería evitarse. Los malos efectos no sólo se sienten físicamente, sino que también se sienten mentalmente. Para prevenirlo y mantener tu forma física hasta la vejez, debes seguir los siguientes consejos.

1. Intestino sano para el cerebro: ¿Cuál es el impacto del microbioma?

Si mantienes tu cuerpo en forma, también apoyas tu mente. Se debe evitar fumar, la obesidad, el alcohol y el estrés excesivo. © Biblioteca de imágenes científicas/Imago

El papel del intestino en la salud ha recibido cada vez más atención, especialmente en los últimos años. De hecho, el microbioma intestinal también parece tener un impacto crucial en nuestra salud mental. “Cuanto mejor sea nuestro microbioma, mejor será para nuestro cerebro”, explica la investigadora del cerebro Manuela Macedonia. acortamiento.

La serotonina, que se produce en los intestinos, es particularmente importante para la salud del cerebro. La serotonina, también conocida como la hormona de la felicidad, se produce sólo con moderación en las personas deprimidas. Para mejorar la producción, se recomienda mantener un microbioma equilibrado. Una dieta saludable rica en fibra puede ayudar.

2. Una alimentación saludable te mantiene joven: come sin grasas trans

La relación entre nutrición y rendimiento cerebral también es evidente en otras áreas. Al elegir los alimentos adecuados, podemos apoyar eficazmente a nuestro cerebro. Si comemos alimentos que contienen mucha grasa, azúcar o aditivos, es más probable que provoquemos daño cerebral. Según la investigadora Manuela Macedonia, sobre todo los alimentos producidos industrialmente son veneno para el cerebro. Las grasas trans que contiene pueden liberar factores inflamatorios en todo el cuerpo y, por tanto, también en el cerebro.

3. Ejercicio mental: correr en lugar de hacer jogging cerebral

El ejercicio es probablemente uno de los factores más importantes para mantener el cerebro en forma. Mediante un esfuerzo físico regular, las células reciben una cantidad suficiente de oxígeno. Esto no sólo aumenta la capacidad de concentración, sino que también combate la degradación de las células cerebrales.

Cuando corres, se liberan algunos factores de crecimiento nervioso, que son importantes para la formación de redes en el cerebro. El ejercicio regular puede ralentizar el proceso de envejecimiento. el Organización Mundial de la Salud Por tanto, son suficientes tres sesiones de ejercicio de menos de una hora a la semana. Para rejuvenecer el cerebro.

4. Sueño adecuado: ¿Por qué es tan importante el descanso para el cerebro?

La relajación regular y, sobre todo, un sueño adecuado desempeñan un papel importante en la salud general. El cerebro también se beneficia de las fases de relajación. Por otro lado, dormir muy poco y la mala calidad del sueño están relacionados con enfermedades como los problemas cardiovasculares y la enfermedad de Alzheimer.

5. Mente Musical: Mantén tu cabeza en forma a través de la música

En uno Estudio a largo plazo a Centro de Alzheimer Reina Sofía En Madrid, los investigadores examinaron a los llamados “supercolonos”. Aunque tenían más de 80 años, estas personas mayores estaban en mejor forma mental que la gente promedio de 50 a 60 años. En pruebas exhaustivas, los investigadores encontraron, entre otras cosas, que las personas mayores estaban más interesadas en la música que muchas otras personas de su edad.

De hecho, la música es motivadora. DE ACUERDO Según los nervios craneales. La música afecta la liberación de ciertas sustancias mensajeras como el cortisol, la testosterona y el estrógeno. Estas llamadas hormonas esteroides afectan la neuroplasticidad y, por tanto, la capacidad de adaptación del cerebro.

