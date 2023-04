10 años de ‘Sing my song’: Stephanie Kloss se ahoga en un mar de lágrimas

Servilletas, cerveza y montaña rusa musical: ¡Finalmente regresa la fiesta del trueque! Al comienzo de la temporada de aniversario de “Sing meine Song”, Stephanie Kloss se centró al frente de Silbermond.

Tras el gran aniversario de “Deutschland sucht den Superstar”, los responsables de “Sing meine Song” sacan ahora la caja conmemorativa de la bóveda de la fiesta y encienden diez velas bajo el cielo sudafricano. Diez años de “Ceremonia de Intercambio” – “¡Esto es algo muy especial!” el anfitrión Johannes Oerding explica con una mirada orgullosa. Los demás participantes están impacientes y esperan con ansias el comienzo de la primera ronda de envolturas como niños pequeños en Nochebuena.

La princesa del pop alemana LEA está “muy emocionada”. El poeta de Campfire, Clueso, está “simplemente feliz” y feliz de estar “entre amigos” nuevamente, y el invitado frecuente de Charts, Nico Santos, está eternamente agradecido: “¡Esta apariencia ha cambiado mi vida!” Un natural de Bremen reconoce las raíces de Mallorca.

Además de Johannes Ording, Nico Santos, Clouseau y LEA, los recién llegados Montez y Ali Neumann, así como la jefa de Silbermond, Stephanie Kloss, son invitados. Este último puede sentarse y relajarse al principio, porque “la primera noche pertenece a la eminente dama más antigua de Alemania”, anunció Johannes Oerding. Las tazas se llenan rápidamente, se tuestan brevemente y luego comienza el viaje sónico.

Levanta tus copas – durante diez años Sing My Song. (Foto: RTL/Marcus Hertrich)

La temporada de aniversario también comienza con un musical. Con una declaración de amor a la moda por sus recuerdos formateados en casa frente al televisor, el rapero Montez pone un gran signo de exclamación (“Exactamente igual”). Johannes Ording se regocija: “¡Fue un rompehielos descarado!” Los ojos de Stephanie todavía brillaban como un diamante brillante. Pero después de solo unos minutos, la pura melancolía se apoderó de la figura de Clueso y conmovió a Lady Silbermond hasta las lágrimas. Con su versión camp de 2015, el cantante se rompe el corazón. Desde entonces, las emociones en ebullición no se pueden detener.

Después de originar una gran banda de rock-metal en la casa de Newman (“Mein Osten”), Johannes y LEA están separados por un nivel diferente en términos de drama y patetismo. Mientras LEA mete el rockero original “Time for Optimists” en un corsé de burbujas, Oerding envía un emotivo tributo a todos los amigos y familiares que ya no están en este mundo (“In My Memory”). Al menos ahora todas las presas se están rompiendo para Stephanie. “Una vez que triunfes, triunfarás”, exclamó la cantante con lágrimas en la voz.

Es bueno que en un momento de dolor y amor haya algunos buenos amigos y camaradas para darle al rudo sajón un tierno abrazo grupal. Media botella de cerveza después, Nico Santos ofrece otro plato fuerte de la velada. Con una actitud inusualmente nerviosa (“Esa es la canción favorita de mi esposa, ¡no puedo fallar en eso!”), el compositor de 30 años se acerca al micrófono.

“Como es bien sabido, lo mejor es lo último”, dice feliz Johannes Oerding. Poco después, todos los presentes estaban nuevamente en los brazos del otro. Con una versión ficticia del éxito de Silbermond “Das Beste”, Nico no solo hace feliz a su esposa, sino también al autor de la canción. “¡Este tenis ha sido realmente genial!” Finalmente, dijo Stephanie Kloss.

Montez pronto florece para “Song of the Evening”. Entonces, el comienzo de la temporada de aniversario es historia. Todos están inspirados y felices. La próxima semana, las canciones de LEA serán el centro de atención. No debería ser menos sentimental que eso.