10 películas navideñas populares y cuándo verlas en la televisión

En Navidad se retransmiten muchos clásicos en la televisión: ya sea “Solo en casa”, “Sissi” o “El pequeño señor”, toda la información sobre las fechas de emisión de un vistazo.

Colonia – Durante las fiestas navideñas, pasar tiempo frente al televisor es una tradición para muchos: tumbado en el sofá, con una bebida caliente y unas deliciosas galletas navideñas, podrás disfrutar de un rato contemplativo. No debe faltar una variedad de películas navideñas. Ya sean películas clásicas como “El pequeño señor” o la película de animación “Polar Express”, 24RHEIN proyecta muchas películas navideñas y sus fechas de emisión alrededor de las vacaciones de 2023.

La popular canción clásica navideña “Home Alone” el sábado 1

¿Quién no conoce la clásica canción navideña “Home Alone”? El pequeño Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, planea numerosas emboscadas y trampas para burlar a los torpes ladrones Harry y Marv. Anteriormente, su familia había olvidado accidentalmente a Kevin en casa en Navidad. Porque ella se va de vacaciones.

La película tiene ahora 32 años, pero sigue siendo muy popular y se proyectará en televisión esta Navidad. Los siguientes horarios de emisión se aplican a “Solo en casa”:

Domingo 24 de diciembre: 20:15 horas del sábado 1

20:15 horas del sábado 1 Lunes 25 de diciembre: 17:50 del sábado 1

El cuento de hadas “Tres nueces para Cenicienta” se ha mostrado varias veces.

Como cada año, en Navidad se proyecta la película “Tres cáscaras de nuez para Cenicienta”. (Foto de archivo) © Degeto/WDR/dpa

El cuento de hadas Tres nueces para Cenicienta se estrenó en 1973 y, hasta el día de hoy, este clásico sigue retransmitiéndose por televisión cada Navidad. Cenicienta desaparece de la finca de su terrible madrastra. En el bosque conoce al príncipe, del que Cenicienta se enamora. Con la ayuda de tres avellanas que Cenicienta recibió como regalo de un sirviente, logra volver a ver al príncipe. Si no quieres perderte este clásico espectáculo navideño, podrás escucharlo en las siguientes fechas:

Domingo 24 de diciembre: 13:15 en la primera. 15:15 en NDR y 20:15 en WDR

13:15 en la primera. 15:15 en NDR y 20:15 en WDR Lunes 25 de diciembre: 9:40 am en la primera. 4:40 p. m. en MDR y 11 p. m. en SWR

9:40 am en la primera. 4:40 p. m. en MDR y 11 p. m. en SWR Martes 26 de diciembre: 16:35 en el estadio RBB

Película de acción navideña: “Die Hard” se estrenará el 23 de diciembre

Hay mucho debate sobre si la película de acción Duro de matar es realmente adecuada para las vacaciones. Podría ser un argumento convincente que la película de 1988 esté ambientada en la propia Nochebuena. Además, “Die Hard”, protagonizada por Bruce Willis, incluye varias canciones navideñas como “Let it Snow” y “Winter Wonderland”. La película clásica se proyecta el sábado 1, el sábado antes de Nochebuena.

Sábado 23 de diciembre: 20:15 horas del sábado 1

Navidad con Sissy: La trilogía se verá en TV en estas fechas

Romy Schneider tenía sólo 17 años cuando interpretó a la emperatriz Sisi en la trilogía del mismo nombre. (Foto de archivo) © teutopress/IMAGO

Sissy aparece en la televisión tres veces en Navidad. La trilogía comienza con la película “Sissi”, en la que Romy Schneider interpreta el papel principal del mismo nombre. El emperador Francisco José de Austria se enamora de Sissy. En la siguiente parte, “Sisi, la joven emperatriz”, la pareja de enamorados se casa. Entonces Sissy se convierte en una mala adulta: sufre las estrictas reglas de la corte. “Sisi – Los fatídicos años de la emperatriz” concluye la trilogía.

Lunes 25 de diciembre: “Sisi” a las 16.35 horas del día primero. A esto le seguirá “Sisi, la joven emperatriz” a las 18:15 horas.

“Sisi” a las 16.35 horas del día primero. A esto le seguirá “Sisi, la joven emperatriz” a las 18:15 horas. Martes 26 de diciembre: “Sisi – Los fatídicos años de la emperatriz” a las 6:15 p.m. en el primer episodio.

Películas navideñas en servicios de streaming ► Los servicios de streaming como Netflix, Disney+ y compañía también ofrecen muchas películas navideñas en sus plataformas. Estos incluyen "Otoño para Navidad", "La mejor Navidad de todos los tiempos" y "La familia Klaus". Sin embargo, allí se requieren suscripciones pagas.

Una película para toda la familia: “Polar Express” te invita a viajar al Polo Norte

La película de animación “Polar Express” es perfecta para toda la familia: un niño que no cree en Papá Noel es sorprendido por un enorme tren delante de su puerta en Nochebuena. Este tren, el Polar Express, lleva al niño y a los demás niños en un viaje de aventuras al Polo Norte. Allí el niño infiel conoce por primera vez a Papá Noel. La película animada se proyectará en Nochebuena el sábado 1.

Domingo 24 de diciembre: 6 pm el sábado 1

Rumble navideño “El Grinch” se podrá ver una vez más en TV

La canción “The Grinch” del año 2000 es ahora un clásico navideño. La criatura verde que lleva su nombre en realidad está llena de odio hacia la Navidad. El origen se remonta a una experiencia traumática durante la infancia. Por esta razón, el Grinch roba regalos a la gente de Whoville cada año para arruinar la Navidad. La pequeña Cindy cuida del Grinch.

Domingo 24 de diciembre: 15:55 por VOX

15:55 por VOX Lunes 25 de diciembre: 8 a. m. por VOX

La caótica Navidad en “Schöne Bescherung”

El actor principal Chevy Chase como Clark Griswold Jr. en “Schöne Bescherung”. © Archivo Unido/Imago

En la película navideña “Schöne Bescherung”, la familia estadounidense Griswold vuelve a mostrar su lado loco: aunque el padre Clark sólo quiere una Navidad tranquila, ocurren varios contratiempos. Al mismo tiempo, aparece un parentesco no deseado.

Sábado 23 de diciembre: 20:15 horas en RTLzwei

20:15 horas en RTLzwei Domingo 24 de diciembre: 16:35 en RTLzwei

El clásico navideño “Santa Claus”: una trilogía con el actor Tim Allen

Aunque la primera parte de esta trilogía navideña se estrenó en 1994, sigue siendo una de las películas navideñas más populares. En las películas de Disney “Santa Clause”, Scott Calvin, interpretado por Tim Allen, tiene que asumir el papel de Santa Claus. Desafortunadamente, tuvo un accidente y ya no pudo entregar regalos. En la segunda parte, “Santa Claus 2 – Un regalo más hermoso”, Scott tiene que buscar a Santa Claus. En la tercera parte, “Santa Claus 3 – A Frosty Gift”, Santa Claus se encuentra con Jack Frost, uno de los oponentes de la temporada navideña.

Martes 26 de diciembre: La primera parte se retransmite por RTL a las 8:30 horas, la segunda parte a las 10:15 horas y la tercera parte a las 11:55 horas.

El clásico navideño “El pequeño señor” se podrá ver por televisión durante dos días

La película navideña The Little Lord cuenta la historia de un niño que en realidad pertenece a una familia noble británica, pero no sabe nada al respecto. Luego es invitado a Inglaterra por su abuelo, que quiere conocer a su único descendiente. Ahora conoce a un chico inteligente y a un anciano gruñón.

Viernes 22 de diciembre: 8:15 pm 1ra vez

8:15 pm 1ra vez Martes 26 de diciembre: 16:35 en la primera

Película navideña: “True Love” cuenta nueve historias

La película navideña True Love cuenta nueve historias diferentes, todas las cuales tienen una cosa en común: trata sobre el amor, que a veces puede ser doloroso, pero en realidad es la cosa más hermosa del mundo. Las siguientes son las fechas de emisión de la serie “True Love”:

Martes 26 de diciembre: 20:15 por VOX

20:15 por VOX Jueves 28 de diciembre: A las 13.15 horas por VOX

