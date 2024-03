10 signos de demencia y Alzheimer

24vita Enfermedades

En algunos casos, puede resultar difícil distinguir entre los olvidos relacionados con la edad y los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué información deberías tomar en serio?

Muchas personas experimentan distracciones y olvidos a medida que envejecen. Los cambios suelen estar relacionados con la edad, pero también pueden indicar la aparición de demencia. Si bien el funcionamiento del cerebro se ve significativamente afectado en todas las demencias, la enfermedad de Alzheimer, según… Asociación Alemana de AlzheimerLa forma más común de demencia en todo el mundo. Alrededor del 60 al 70 por ciento de las personas con demencia desarrollan la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué signos podrían indicar realmente la enfermedad de Alzheimer?

Síntomas de la demencia: ¿Cómo reconocer la enfermedad de Alzheimer?

La enfermedad de Alzheimer comienza mucho antes de que aparezcan los primeros signos. Por lo tanto, los síntomas deben tomarse en serio. © Acciones de adicción / Imago

Las enfermedades neurodegenerativas afectan principalmente a personas mayores. Aunque la demencia no se puede curar, si se diagnostica a tiempo, los síntomas pueden retrasarse y ralentizarse la progresión de la enfermedad. Si experimenta los siguientes síntomas, definitivamente debe consultar a un especialista:

Lapsos de memoria: La pérdida de memoria a corto plazo es uno de los primeros síntomas. Los afectados siguen perdiendo el hilo de la conversación, preguntan lo mismo varias veces o tienen que empezar a leer una y otra vez. Problemas en la vida diaria: Cuando aparece la demencia, las actividades cotidianas pueden convertirse repentinamente en grandes desafíos. Estos incluyen, por ejemplo, tareas rutinarias en el trabajo o jugar a un juego conocido como Fundación Alemana del Cerebro mencionado. Cambios de personalidad: Los cambios repentinos de comportamiento y personalidad también indican la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, las agresiones inusuales y los estados de ánimo depresivos deben tomarse en serio. Dificultades de dirección: Si la enfermedad está un poco más avanzada, los afectados suelen tener dificultades para orientarse en entornos familiares. A menudo ya no es posible clasificar correctamente la ubicación y los intervalos de tiempo, como es el caso Iniciativa de investigación del Alzheimer mencionado. Trastornos cognitivos: Los cambios y la disminución de la visión son normales a partir de cierta edad. Sin embargo, las dificultades para reconocer imágenes o comprender las dimensiones espaciales deben tomarse en serio. Dificultades del idioma: La dificultad para encontrar palabras al hablar y escribir es un signo típico de demencia temprana. A muchos enfermos también les resulta difícil participar en conversaciones y seguir temas cambiantes. Búsqueda continua de artículos: Si extravías cosas de vez en cuando, no te preocupes. Sin embargo, si los objetos se colocan con frecuencia en lugares inusuales y las personas olvidan su propósito, puede ser un signo de demencia.

Otros signos que acompañan a los síntomas anteriores pueden incluir distracción y alejamiento general de la vida social. Las personas con enfermedad de Alzheimer temprana también tienen dificultades para tomar decisiones que antes podían tomar sin problemas.

