Cuando aparecen los primeros granos rojos en el cuerpo, los afectados deben acudir rápidamente al médico para evitar que la enfermedad se convierta en un dolor grave y crónico.

Esta enfermedad viral, que para los profanos tiene un nombre casi divertido: culebrilla. Esta enfermedad, provocada por el virus del herpes zóster, no es nada “extraña”, sino todo lo contrario. La enfermedad puede causar complicaciones graves. Especialmente si no se reconoce, diagnostica y trata a tiempo.

La culebrilla a menudo aparece en la superficie de la piel en la parte baja de la espalda y en el área del cinturón como un grupo de ampollas que pueden parecerse a una rosa, de ahí el nombre. Ante los primeros signos posibles de culebrilla, es importante acudir al médico lo antes posible para evitar un desarrollo grave, dice el vicepresidente. Sociedad Alemana de Medicina del Dolor e. Quinto., doctor. Medicina. explicó Michael A. En todas partes para 24vita.de.

Herpes zóster: consulte a un médico de inmediato para protegerse de complicaciones.

Incluso si el nombre de la enfermedad induce a error, el virus del herpes zóster no sólo se instala en la zona del cuerpo indicada, sino que también puede provocar infecciones en el cerebro, especialmente después de una infección previa por coronavirus. También hay casos de culebrilla que tienen consecuencias graves a largo plazo, como accidentes cerebrovasculares y neuralgia posherpética con dolor nervioso crónico, informaron dos pacientes.

Para prevenir tales consecuencias, la infección por culebrilla debe tratarse con terapia antiviral lo antes posible, en un plazo de tres días, especialmente en adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. “Los estudios han demostrado que el uso temprano de tratamientos antivirales no sólo tiene un efecto positivo en la duración y la gravedad de la enfermedad aguda, sino que también puede reducir significativamente los síntomas posteriores”, explica el Dr. Medicina. michael a. Oberal, vicepresidente de la Sociedad Alemana de Medicina del Dolor. Quinto, continúa.

Lo que mucha gente aún no sabe es que las personas que han tenido previamente una infección de varicela también pueden desarrollar culebrilla más adelante. Si se protege de la varicela desde el principio, no contraerá culebrilla.

¿Puede protegerse de los efectos a largo plazo del herpes zóster, como los accidentes cerebrovasculares y la neuralgia posherpética?

La varicela y el herpes zóster son causados ​​por un virus llamado varicela zoster. Existe una vacuna contra ambas enfermedades. El Comité Permanente de Inmunización (STIKO) del Instituto Robert Koch (RKI) recomienda que todos los niños reciban la vacuna contra la varicela con dos dosis de la vacuna entre los 11 y los 14 meses y entre los 15 y los 23 meses.

Las vacunas no sólo protegen contra la enfermedad, sino también contra posibles consecuencias a largo plazo, que pueden ser muy graves, especialmente en el caso del herpes zóster. “Es mejor prevenir que curar. Por esta razón, se recomienda la vacuna contra la culebrilla para las personas mayores de 60 años y para todas las personas de 50 años o más con una enfermedad subyacente.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.