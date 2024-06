El Sol está a punto de desplazarse hacia los polos: lo que eso significa para la Tierra

Página principal sepamos

Aproximadamente cada once años, los polos magnéticos del Sol se invierten y este es el pico del ciclo solar. ¿Qué efecto tiene esto en la Tierra?

MÚNICH – Algo grande le está sucediendo al sol: el cuerpo celeste en el centro de nuestro sistema solar se está preparando para un cambio polar. Este fenómeno ocurre aproximadamente cada once años, y es una etapa importante del ciclo solar, que dura unos once años y representa su pico. El campo magnético del Sol se invirtió por última vez a finales de 2013.

Los polos magnéticos del Sol se invierten, lo que puede parecer peligroso a primera vista, pero en realidad no tiene efectos negativos en la Tierra. La mayoría de la gente en la Tierra probablemente no notó la inversión de polaridad del sol en 2013 a menos que leyeran las noticias al respecto.

Los polos del sol se invierten cada once años

Pero, ¿qué le sucede realmente al sol durante el cambio de polos? ¿Tiene esto un impacto sobre el terreno? Para comprender el cambio de polos, es necesario saber que el Sol está hecho de plasma cargado eléctricamente que se mueve y afecta el campo magnético del Sol. A lo largo de un ciclo solar de 11 años, el campo magnético del Sol se vuelve cada vez más fuerte. Luego se producen cada vez más “perturbaciones” en el campo magnético: las llamadas protuberancias y eyecciones de masa coronal (CME). Este último expulsa plasma cargado del Sol al espacio. A medida que avanza el ciclo solar, esta actividad se vuelve cada vez más intensa.

Cuando el sol cambia, las posiciones de los polos magnéticos cambian. (Impresión artística) © Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA

Si el plasma solar choca contra la Tierra, es posible que allí se produzcan auroras boreales de colores, pero también los peligrosos efectos secundarios de una tormenta solar, sobre los que los investigadores advierten repetidamente. Cuando el Sol se acerca al máximo de su ciclo solar, se muestra especialmente activo. Unos once años después del último cambio polar, la próxima inversión polar es inminente: el campo magnético del Sol colapsa y se reconstruye, pero con los polos intercambiados: donde estaba el polo sur magnético, se crea el polo norte y viceversa.

Inversión de polaridad solar: los polos magnéticos norte y sur intercambian posiciones

La inminente inversión de polaridad del Sol garantizará que el polo sur magnético se ubique en el hemisferio norte de la estrella, y el polo norte magnético se ubicará entonces en el hemisferio sur. “Esto significa que el Sol tendrá una orientación magnética similar a la de la Tierra, que también tiene un campo magnético orientado hacia el sur en el hemisferio norte”, explica el investigador solar Ryan French. en espacio.com.

El desplazamiento de los polos del Sol no se produce de la noche a la mañana, sino más bien una lenta transición de dos polos a un campo magnético complejo que no tiene polos específicos, y luego a los polos invertidos. “En resumen, no existe un momento específico en el que los polos del Sol se invierten”, afirma French. Los polos podrían tardar entre uno y dos años en invertirse por completo. En el reciente cambio polar las cosas se han ralentizado Información del Observatorio Solar Nacional (NSO) Incluso hicieron falta casi cinco años para que el Ártico retrocediera.

En los próximos meses o años, el Sol sufrirá un cambio polar. Los polos magnéticos norte y sur intercambian posiciones. (Foto de archivo) © Imago/Nasa/SDO

La investigación no sabe por qué el sol cambia de polos

NSO también enfatiza que los efectos del cambio de polos del Sol no se pueden sentir en la Tierra. La Sun Society está analizando más de cerca este fenómeno. La rapidez con la que se formaron los polos invertidos del Sol es de gran interés para los investigadores, ya que indica cómo podría desarrollarse el próximo ciclo solar. Si el cambio de polos se produjera muy lentamente, el ciclo solar (período 26) también sería relativamente débil. Si el Sol invierte su polaridad más rápidamente, el próximo ciclo 26 probablemente será relativamente activo y provocará muchas manchas solares y auroras boreales.

El cambio de polos de la Tierra La Tierra también tiene un polo positivo y uno negativo y experimenta cambios de polaridad, aunque no con tanta frecuencia como el Sol. Se espera que la Tierra experimente una inversión polar aproximadamente cada 300.000 años.

Por cierto, los investigadores no saben exactamente por qué y cómo el sol cambia sus polos. “Todavía no tenemos una descripción matemática realmente consistente de lo que está sucediendo. A menos que puedas modelarlo, no lo entenderás realmente, y es difícil entenderlo realmente”, enfatizó el heliofísico Phil Scherer en espacio.com. (factura impaga)