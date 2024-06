Dormir hasta tarde los fines de semana es bueno para la salud mental

24vita proteccion

Si no duerme lo suficiente de manera constante, no le está haciendo ningún favor a su salud. Sin embargo, es posible que sea posible compensar la falta de sueño del fin de semana. © Biblioteca de imágenes científicas/Imago

Si no duermes lo suficiente durante la semana, querrás dormir un poco más el fin de semana. Esto es saludable, como sugiere un estudio reciente.

Hay muchos factores que intervienen en una rutina de sueño saludable: no comer demasiado tarde, no comer alimentos pesados ​​y un dormitorio oscuro y fresco son cruciales para dormir bien por la noche. Sin embargo, los horarios regulares de sueño son más importantes. Básicamente, si te acuestas y te levantas a la misma hora todos los días, vives una vida más saludable. Sin embargo, hay excepciones -como los fines de semana- en las que dormir sin alarma es la mejor alternativa. Un estudio reciente realizado en China demostró que dormir los fines de semana puede reducir el riesgo de depresión. Los resultados fueron publicados en la revista especializada Revista de trastornos afectivos publicado.

Recuperar el sueño el fin de semana: ¿es bueno para la salud?

eruditos chinos Universidad Central del Sur Analízalo por ellos Estancia Datos de aproximadamente 7.330 sujetos de prueba. En varios cuestionarios, los participantes proporcionaron información sobre el comportamiento del sueño y la aparición de síntomas depresivos. Los expertos han descubierto que dormir sólo una o dos horas el fin de semana puede tener un efecto positivo en el estado psicológico.

Los investigadores encontraron que casi la mitad de las personas compensaban la pérdida de sueño permaneciendo en cama más tiempo los fines de semana. Una rutina de sueño más larga redujo el riesgo de que los participantes desarrollaran síntomas de depresión, como sentimientos persistentes de tristeza y falta de interés en las actividades, en un 46%. Esto se aplica a las personas que duermen una o dos horas más los fines de semana. Los resultados fueron particularmente positivos para las personas que dormían sólo seis horas o menos durante la semana. La asociación también parece ser más fuerte entre los hombres y las personas menores de 65 años.

Un ritmo de sueño saludable con un sueño adecuado es especialmente importante

Según los investigadores, dormir es fundamental para una buena salud. La duración del sueño está ligada a la aparición de diversos problemas psicológicos. americano americano Fundación Nacional del Sueño Por ejemplo, se recomienda que los adolescentes duerman de ocho a diez horas al día. Actualmente se está implementando uno Metanálisis de la Universidad de Otago Sin embargo, Nueva Zelanda demostró que los jóvenes de entre 15 y 18 años descansan sólo 7,4 horas al día.

Si bien los investigadores clasifican sus hallazgos como evidencia epidemiológica adicional de los efectos del sueño sobre los síntomas depresivos, los patrones de sueño irregulares también pueden afectar negativamente a la salud. Estudios anteriores han demostrado que “dormir el fin de semana” aumenta el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad, según la revista de noticias estadounidense. correo diario mencionado.

