100 GB de datos: los archivos de Tesla generan dudas sobre la seguridad de Autopilot

Los datos parecen ser reales.

Se encargó al Instituto Fraunhofer de Tecnología de la Información Segura que validara los datos. Los expertos han llegado a la conclusión de que los datos podrían provenir de los sistemas de TI de Tesla o de su entorno. Esto refuerza la suposición de que la información filtrada son en realidad documentos internos.

Tesla no quiere informar los archivos y le dice a Handelsblatt que envíe una copia de los datos y elimine todas las demás copias. La empresa sospecha que un ex empleado abusó de su acceso y robó información confidencial mientras trabajaba como técnico de servicio. Tesla planea emprender acciones legales para robar información confidencial y datos personales. Handelsblatt había hecho anteriormente a Tesla 65 preguntas sobre los archivos de Tesla, a las que la empresa no respondió.

La autoridad de protección de datos de Brandeburgo también respondió y remitió el caso a la autoridad de supervisión de protección de datos holandesa. La sede europea de Tesla se encuentra allí.