de: carnicero cristiano

¡Sorpresa! De la nada, Sony anuncia el lanzamiento de los juegos de PS Plus en marzo de 2023. Los suscriptores obtienen los mejores juegos de PS5 por valor de 160€

San Mateo, EE. UU. – El gato está fuera de la bolsa. Mucho antes de la supuesta fecha de anuncio original, Sony reveló sus juegos gratuitos de PS Plus para marzo de 2023. Y como parte de su State of Play, transmisión en vivo regular para presentar nuevos títulos de PlayStation, Sony lanzó la bomba sin más preámbulos. Los suscriptores de PS Plus Essential, Extra y Premium pueden esperar 160 € en juegos de PS5.

Nombre del Servicio PS Plus cuota mensual 8,99 euros Presentador Entretenimiento interactivo de Sony (usted) Ventajas 2 juegos gratis por mes, acceso al multijugador en línea de PS4/5, descuentos exclusivos de PlayStation Store y 100 GB de almacenamiento en línea membresías activas 48 millones de usuarios (a diciembre de 2022)

PS Plus marzo de 2023: juegos gratuitos para PS5 revelados: Sony está rompiendo con su propia tradición

Estos son los juegos de PS Plus: La parte de marzo de la alineación de PS Plus son algunos nombres importantes. Incluso si el punto meta promedio para los tres títulos es solo 70, los fanáticos tenían grandes esperanzas de que se lanzaran los tres títulos. Ahora los suscriptores de PS Plus Essential tienen la oportunidad de ver Battlefield 2042, Code Vein y Minecraft Dungeons por sí mismos.

Género: Shooter en primera persona Lanzamiento: 06 de octubre de 2021 Metaetiqueta: 63 Precio: 69,99 euros código de vena



Género: RPG de acción Fecha de lanzamiento: 27 de septiembre de 2019 Marca meta: 70 Precio: 69,99 euros Mazmorras de Minecraft



160€ en juegos gratis: Sin embargo, los ahorros para los suscriptores de PS Plus en marzo de 2023 son enormes. Juntos tendréis que poner unos orgullosos 160 € sobre la mesa en PlayStation Store para los tres juegos (a partir del 23 de febrero de 2023). Si tiene PS Plus Essential, PS Plus Extra o PS Plus Premium, obtendrá nuevos alimentos gratis para un capítulo de juegos que ya es poderoso. De hecho, todos sospechaban que Sony no presentaría el idioma hasta el miércoles 1 de marzo, como es tradición. ¡Pero un pastel de hojaldre!

Battlefield 2042 es el último de tres juegos gratuitos en PS Plus en marzo de 2023 © Sony / EA

Una variedad de juegos gratuitos de marzo de 2023 para PlayStation también son apropiados. Los nerds de los disparos obtendrán el valor de su dinero con Battlefield 2042, mientras que los jugadores de rol y cualquiera a quien le guste lo más nítido probablemente encontrará un hogar en Code Vein. Por otro lado, Minecraft Dungeons también tiende a atender al grupo objetivo más joven. Así que Sony ha creado un paquete integral que debería hacer felices a muchos jugadores.

PS Plus marzo de 2023: juegos revelados en State of Play: ¿cuándo comenzará la descarga?

relé sony: La compañía con sede en San Mateo, California, acaba de lanzar una serie de juegos nuevos para PS Plus Extra y Premium en marzo:

Fénix inmortal ascendiendo

GhostWire: Tokio

Extracto de Rainbow Six

Colección desconocida

chía

Tchia probablemente debe conocer a algunos de ustedes. Sony trae el juego, que se ve delicioso a primera vista, directamente para su lanzamiento el 21 de marzo y lo coloca directamente en su suscripción a PS Plus Extra y Premium. Es un juego de acción y aventura con temática tropical inspirado en el archipiélago francés de Nueva Caledonia.

¿Cuándo estarán disponibles para descargar los juegos de PS Plus en marzo? Los juegos gratuitos de PS Plus para febrero de 2023 todavía están disponibles para descargar hasta el 6 de febrero de 2023. Un día después, los juegos gratuitos de PS Plus para marzo de 2023 estarán disponibles para descargar. Así que solo te quedan unos días para obtener Mafia: Definitive Edition, Destiny 2: Beyond Light, Evil Dead: The Game y OlliOlli World para PS5.