17 días en coma: la piel de la estrella “Lindenstrasse” estalló

Christian Kahraman (49) Recordando los meses difíciles. el anterior LindenstrasseEl actor perdió a su madre y a su padre por Corona. Él mismo contrajo el virus. Debido a su mala salud, estaba en el día 17. coma artificial Desarrollado. en un Irrompible – ¡Te Hacemos Fuerte! Yo mostré cristiano Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estar postrado en cama durante mucho tiempo?

El tiempo en coma dejó claras marcas en el actor. “Mucha gente me pregunta de dónde vienen las cicatrices, si estoy en una pelea o en una pelea con cuchillos. Es de un tubo de ventilación, al igual que una traqueotomía, porque los pacientes de cuidados intensivos de Covid se colocan boca abajo durante ocho horas al día y luego se acuestan sobre este dispositivo “. cristiano. Esta vez fue un gran desafío para su cuerpo. “Luego, en algún momento, la piel se rompe”, agregó.

Sus compañeros “Unbreakables” no pueden creer lo en forma que está nuevamente el jugador de 49 años. Pero las apariencias engañan. cristiano Todavía sufre las consecuencias de la enfermedad. “Mi cabeza quiere tanto y no está bloqueada, pero mi cuerpo me muestra dónde están los límites”revelado en conversación con Jasmin Tawil (39).

Anuncios

Christian Kahraman, mala reputación televisiva

Anuncios

Irrompible – ¡Te Hacemos Fuerte! , RTL Christian Kahraman en “Unbreakable – We Make You Strong!”

Anuncios

Christian Kahraman en el estreno de “A Christmas Story” en Berlín



¿Consejos para Promiflash? Envíe un correo electrónico a: [email protected]